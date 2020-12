Den nat da sengene rystede

Nordsjællændere, der var vågne ved halvet-tiden natten til den 22. december 1759 fik en usædvanlig oplevelse. Et jordskælv, der flere steder føltes som en rumlen af vogne, der kørte forbi, fik glas til at klirre og klæder til at blafre på tørresnoren. I Blovstrød blev præsten endda så bange for, at bygningen skulle falde sammen, at han skyndte sig ud under åben himmel for at være der, hvis huset skulle falde sammen.