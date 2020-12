Send til din ven. X Artiklen: Den komplekse sag om Stenløse Å Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Den komplekse sag om Stenløse Å

Egedal - 14. december 2020 kl. 10:44 Af Jesper Johansen Stenlillevej 79 Nabo til Stenløse Å Kontakt redaktionen

Debat Jeg er ked af, at du ikke føler dig klædt på til at tage en beslutning vedr. VVM undersøgelsen om Stenløse-Å projektet. Men jeg kan sådan set godt forstå dig. For mig at se, har debatten indtil nu været domineret af en gruppe "højtråbende" personer med enkelt-interesser. Jeg synes, at vi mangler en nuanceret politisk debat, om hvad vi vil med naturen i Egedal, og specielt Stenløse Å. Enkelt-interesser er fine til at belyse problemstillinger, men politiske beslutninger kræver efter min mening mere end det.

Der er helt sikkert strækninger af Stenløse Å, som er naturperler, men der er så sandelig også strækninger i væsentlig dårligere forfatning. For os der færdes i den nordlige del af Stenløse, fremstår åen pt, som en gravet, mudret rende uden meget liv, og delvist rørlagt. Så jeg kan sagtens se problemet med den økologiske kvalitet. Om det samlet set giver anledning til en vurdering af at være af dårlig kvalitet, skal jeg ikke kunne sige. Men hvis vi blot slår hinanden i hovederne med eksempler, så kommer debatten ikke videre.

For mig at se så er spørgsmålet, hvilken natur vi vil have og, hvor den skal være.

- Skal vi have natur i byen eller på landet?

- Skal den være tilgængelig for kommunens borgere, eller kun for de lodsejere, som har jord ned til åen (eksisterende eller ny)?

- Vil vi bevare god kvalitet i den sydlige del af åen, mod noget dårligere kvalitet længere mod nord?

- Eller vil vi hellere have et længere vandløbsstræk af generel god kvalitet?

- Og hvor mange penge vil vi bruge på det?

Hvis du kan svare på ovenstående, så tror jeg, det bliver lettere at vurdere om VVM undersøgelsen indeholder de data, som er nødvendige for at vurdere om en af projekterne kan opfylde dine ønsker for ovenstående.

Og ja, diskussionen om Stenløse Å er kompleks, og ovenstående er kun et lille uddrag af problemstillingen. Men det kræver politisk mod og modenhed, at løfte blikket fra de højtråbendes enkeltsager, og se på den store sammenhæng. Her bemærker jeg f.eks., at Danmark Naturfredningsforening vist ikke har meldt nogle præferencer klart ud. Hvilket kunne tyde på, at der ikke er et åbenlyst valg. Så lad os få bredt debatten ud til gavn for vores politikere. Vores politikere kan jo evt. selv starte debatten ved at melde ud hvor de står mht de generelle synspunkter vedr. vores natur og Stenløse Å.