Den dag en tredjedel af byen brændte

Af Annemette Ross Jensen

Udgivet første gang den 18. september 2020 Tirsdag den 19. september 1747 brød kirkeklokkerne i Stenløse Kirke middagsstilheden og varslede brand byen. Der var gået ild i noget vasketøj, som lå til tørre ved ildstedet hos Laurs Pedersen og hans kone Karen Olsdatter, og da naboen Margrethe Christophersdatter opdagede det, havde ilden så godt fat, at hun måtte opgive at trampe den ud og løb ud og gjorde anskrig.

På trods af tililende hjælp fra både Stenløse, Stenlille, Ølstykke og Veksø bredte ilden sig, så inden aften var otte gårde og 18 huse og andre bygninger - en tredjedel af hele byen - brændt ned til grunden. Det samme var hele høsten af rug, byg, havre, hø og vinterbrændsel, mange dyr og redskaber samt en del indbo.

- Det har været en katastrofe, konstaterer leder af Egedal Arkiver og Museum Rolf Kjær-Hansen og trækker paralleller til storbrandene i København i 1728 og 1795. Han har været behjælpelig med at finde en beskrivelse af den lokale storbrand i »Kultur og Folkeminder« fra Nordsjællandsk Museumsforening i 1965.

Ildebrandstavlen Men faktisk kan man bare gå over i Stenløse Kirke for at finde noget, der kan være skrevet af et øjenvidne til den ulykkelige begivenhed for 273 år siden i dag. Der hænger »Ildebrandstavlen«, som præsten i Stenløse Jacob Nielsen Muus lod ophænge til minde, nemlig stadig på en væg. Det samme gør præstens manende ord om »en grådig middagsgæst«, der »ved synden vind for synd den slicked op til bunde« og fik en tredjedel af byen til at gå til grunde.

Ovenover ses et maleri af den brændende by. Det er malet af Hans Nielsen, der fik kontrakt på tavlen den 6. august 1748 og fik to rigsdaler til materialer og arbejdsløn for at udføre den.

Efter branden fulgte både et retsligt og økonomisk efterspil. Regimentsskriver Jacob Lowson, der også var forvalter af det Rytterdistrikt, som Stenløse hørte under, fik til opgave at efterforske brandårsagen. Allerede i slutningen af september 1747 indkaldte han de skadelidte bønder og husmænd for byfoged Jens Michelsen, og de fortalte alle, at de havde mistet alt, hvad de ejede, ved branden.

Desuden havde han indkaldt fem »upartiske« mænd, der havde været til stede ved branden fra først til sidst og blev anset for at være pålidelige vidner.

Karen stillet for retten De forklarede samstemmende, at branden var opstået i Anders Jørgensens hus, hvor Laurs Pedersen og Karen Olsdatter boede. De kunne ikke med sikkerhed sige, hvordan ilden var opstået, men havde alle hørt tale om, at Karen Olsdatter havde haft hør til tørre i nærheden af sit ildsted.

Ved det næste retsmøde den 30. november 1747 var Karen Olsdatter sigtet i sagen, og udover hende var Kirsten Jørgensdatter og Margrethe Christophersdatter indkaldt som vidner.

Kirsten havde om formiddagen været ind hos Karen og set, at der lå klæder til tørre i køkkenet cirka en meter fra ildstedet med ild. Derefter var Karen gået ud i haven for at hænge noget tøj til tørre, og derfra ind til sin nabo Margrethe for at hjælpe hende med noget tøj, som hun ville have til tørre i ovnen.

Mens Karen var der, og efter eget udsagn »laae udi Margrethe Christophersdatters bagovn« opdagede Margrethe, at det røg ud af taget fra Karens hus.

Margrethe løb ind i huset og så, at der var ild i noget lintøj i nærheden af ildstedet., men ilden havde altså for godt fat til, at hun kunne slukke det, så i stedet slog hun alarm.

Et halvt år i Spindehuset Karen Olsdatter havde intet at indvende mod vidnernes udsagn, men hun kunne ikke forstå, at den smule lintøj kunne være årsag til branden.

Alligevel besluttede Jacob Lowson i samråd med amtmanden F.C. von Gram at rejse tiltale mod hende. Hun fik beskikket prokurator Michel Holst som forsvarer, og nægtede sig skyldig. I retten fremførte hun, at »skarnagtige mennesker« måtte have påsat ilden, hvis den var opstået i hendes hus, så forsvareren påstod frifindelse.

Den 8. februar 1748 nåede retten med byfoged Jens Michelsen i spidsen for otte domsmænd dog frem til, at ilden var opstået ved, at Karen ikke havde været så forsigtig med sit ildsted, som hun burde have været. En gnist af ilden måtte have ramt lintøjet og tændt ilden, efter hun var gået derfra, så den »ulykkelige ildebrand« havde rejst sig og taget overhånd.

Straffen lød på seks måneders fængsel og arbejde i Spindehuset, som kvindefængslet blev kaldt, plus betaling af sagens omkostninger.

Karen Olsdatter oplyste, at hun intet ejede udover, hvad hun gik og stod i, og bad om formildelse, men da hun ikke ønskede sagen for en højere instans stod dommen ved magt.

- Et halvt år i Spindehuset! Det har ikke været sjovt, fastslår Rolf Kjær-Hansen.

Kongeligt byggetræ Sjovt har det heller ikke været for de mange Stenløse-borgere, der blev hjemløse ved branden med det voldsomme omfang.

At det gik så galt, var der flere årsager til. Ilden brød ud i et hus i det sydvestlige hjørne af byen, og udover indskriften om »synden vind« fra Ildebrandstavlen, så fremgår det af en logbog fra fregatten Raae, der lå i Øresund den dag, at det blæste ret kraftigt fra sydvest.

Derudover lå husene tæt sammen, og sommerens høst gav også rig næring til ilden.

Under retssagen traf både amtmand Gram og forvalter Lowson foranstaltninger til at hjælpe brandofrene med bygningshjælp til genopførelse og hjælp til nyt foder, men der blev ikke givet erstatning for de brændte personlige ejendele og bohave.

Allerede et par dage efter branden skrev amtmand Gram også personligt til kong Frederik den 5.'s overhofmarskal greve A.G. Moltke og bad om, at de brandlidte fik en del af det træ, der havde været brugt, da kongen blev salvet på Frederiksborg Slot den 4. september samme år.

Her blev der i mellemste slotsgård rejst en pyramide af fyrretræ, der sprang med rød- og hvidvin under festen, og senere blev illumineret efter mørkets frembrud.

Amtmand Gram mente ikke, at det træ kunne indbringe ret meget til den kongelige kasse, hvis det skulle sælges, mens det ville være en stor hjælp for »de afbrændte folk i Stenløse«.

Da Moltke forelagde sagen for kongen, bifaldt den nysalvede majestæt da også, at bønderne fik tømmeret fra salvingsfesten, så de kunne få tag over hovedet igen.

- Vi må regne med, at genopbygningen er gået ret hurtigt, siger Rolf Kjær-Hansen.