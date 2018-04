Deltagerrekord til Spis Sammen

Formanden for Ældre Sagen i Ølstykke Ann Larsen kunne mandag byde velkommen til en fyldt sal i Ølstykke Sognecenter. Her havde lokalkomiteen og Ølstykke Menighedsråd for fjerde gang inviteret til gratis fællesspisning som et led i kampagnen Danmark Spiser Sammen, og med 87 forhåndstilmeldte plus et par stykker, der dukkede op og fik plads, blev der sat deltagerrekord.