Foto: Allan Nørregaard

Debat om lokalplan for skyttehal

Af Annemette Jensen

Egedal - 05. oktober 2021 kl. 04:50 Kontakt redaktionen

Selv om 20 ud af byrådets 21 medlemmer stemte for og den sidste (SF) undlod at stemme, så blev lokalplanforslaget for den nye skyttehal til Ølstykke Skytteforening ikke sendt i fire ugers høring uden kommentarer.

Formanden for Planudvalget Ib Sørensen (S) konstaterede, at den eksisterende lokalplan for Ølstykke Idrætsområde er fra 1978, og selv om der er sat en proces i gang om en større revision af den, så haster det med lokalplanen for skyttehallen med 10-14 baner, der skal ligge vinkelret op ad badmintonhallen.

- Det er nødvendigt, fordi det er udlagt til grønt græsareal, sagde han.

Formanden for Kultur- og Erhvervsudvalget Charlotte Haagendrup (K) bemærkede, at det ikke er en skyttehal, men et skyttehus.

- Lad os nu få sparket det her på banen og lad os få hørt eventuelle naboer, sagde formanden, der har det fint med, at der ikke skal være borgermøde om det.

- Der er en tæt dialog med skytteforeningen, sagde hun. Hendes tidligere partifælle Niels Lindhardt Johansen, der nu er gået over til Lokallisten Ny Egedal, kunne dog godt have tænkt sig, at formanden for Kultur- og Erhvervsudvalget havde haft en ambition om at lave et internationalt skydecenter.

- Det synes jeg havde været godt, sagde Niels Lindhardt Johansen, der fortalte, at han i Planudvalget havde luftet bekymring for at lægge skyttehallen diagonalt på badmintonhallen, inden den overordnede plan for idrætsområdet er på plads.

- Hvad nu, hvis vi skal have to badmintonhaller, så er det ikke smart, at der ligger en skydehal, sagde han, men han var dog med på at sende det i høring.

Charlotte Haagendrup slog fast, at hun har forsøgt at være visionær.

- Men vi har haft en pose penge at gøre godt med, som vi har brugt, sagde hun.

Jens Skov (SF) fortalte, at han var vidende om, at Ølstykke Skytteforening slet ikke ønsker at flytte.

- Vi kan spare millioner ved ikke at flytte dem, sagde Jens Skov, og bebudede, at han ville undlade at stemme.

- De skal jo have en løsning, men jeg mener ikke, at det er den rigtige, sagde han, og selv om Ib Sørensen påpegede, at sagen kun handlede om at sende lokalplanforslaget i høring, så holdt han fast ved det.

Helle Nielsen syntes, at kommunen hellere skulle bruge de fire millioner på at udvide ovenpå skytteforeningen, men hun stemte for.

- Det er ikke den bedste løsning, men det er en løsning, konkluderede hun.

