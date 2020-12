Send til din ven. X Artiklen: Debat: Husk lokale erhvervsdrivende her i juletiden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Husk lokale erhvervsdrivende her i juletiden

Egedal - 08. december 2020 kl. 09:15 Af Mikkel Davidsen, Bestyrelsesformand i Egedal Erhverv Kontakt redaktionen

Debat

Egedal: Kære borgere i Egedal. Så er den desværre gal igen. Retningslinjerne er nu strammet endnu et nøk - også her i vores kommune. Det er der gode grunde til, og selv om det efterhånden er temmelig irriterende og opslidende, må vi alle gøre vores bedste for at nedbringe coronasmitten hurtigst muligt - og det kan vi godt!

MEN - vi er nødt til at gøre mere end det, hvis vi vil bevare et attraktivt handels- og erhvervsliv i Egedal.

De fleste butikker, spisesteder, behandlere og andre lokale virksomheder har i forvejen været igennem en hård periode siden marts måned, og nu er den vigtige juleomsætning også i fare mange steder.

Derfor vil vi opfordre jer til at huske de lokale erhvervsdrivende i denne periode:

n Fortsæt med at købe lokalt på forsvarlig vis - det er vigtigere nu end nogensinde før.

n Køb et gavekort hos din lokale behandler, butik osv. - giv det i julegave eller indløs det selv, når du kan.

n Shop online hos de lokale webshops - ikke de internationale.

n Bestil takeaway hos de lokale spisesteder.

n Undlad at kræve penge tilbage for gavekort eller et fitnessabonnement, du ikke kan bruge lige nu.

Egedals erhvervsliv rummer et stort antal soloselvstændige og personligt ejede virksomheder og butikker, der for manges vedkommende ikke er økonomisk polstrede til at modstå flere uger eller måneder med stort fald i indtjeningen.

Vi oplevede en massiv - og rørende - lyst til at hjælpe og støtte de lokale erhvervsdrivende, da pandemien brød ud i det tidlige forår. Den samme fællesskabsfølelse og blik for den lokale sammenhængskraft er der behov for nu.

Som borger i Egedal, er du nemlig helt central, når det kommer til de erhvervsdrivendes ve og vel. Og vi har brug for de erhvervsdrivende for at fastholde og udvikle Egedal som et attraktivt og dejligt sted at bo og leve.Så derfor: Støt din lokale massør, tøjbutik, zoneterapeut, bager, coach, håndværker, cykelhandler, frisør, spisested og så videre!