Debat: DF vil beholde Stenløse Å, hvor den er

Debat Egedal: Et stort flertal i Egedal byråd har 16. december 2020 besluttet at sende Miljøkonsekvensrapporten og udkast til § 25-tilladelse med vilkår, i høring i 12 uger.

Det var også med min og Dansk Folkepartis stemme. Men der skal ikke herske tvivl om min mening om den sag. Stenløse Å skal selvfølgelig bevares, hvor åen løber i dag, og ikke flyttes ud øst for byen til gene for borgere og naturen der.

Der er ingen tvivl om, at overfladevandet fra de befæstede arealer i byen skal ledes anderledes end i dag, som også loven foreskriver. Det skal gøres så skånsomt som muligt, både for naturen og borgerne i Stenløse. Derfor afholdes denne høring i 12 uger, så alle borgere, politikere og organisationer, der har interesse heri, kan komme med input og kritiske meninger. Meninger fremført i læserbreve og på sociale medier vil naturligt nok ikke blive journalført, som et høringssvar bliver.

Høringssvarene bliver gennemlæst og behandlet alle sammen, inden der skal træffes beslutning om et endeligt projekt. Jeg håber høringssvarene vil ændre så meget, at der skal laves tillæg til Miljøkonsekvensrapporten og § 25 tilladelsen, og så er vi nok ude i en ny høring. Det vil udsætte beslutningen om, hvordan projektet skal se ud, men det er vigtigt, vi får et projekt, et stort flertal blandt borgerne, organisationerne og byrådet kan tilslutte sig.