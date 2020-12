De første vacciner kommer 11. januar

Region Hovedstaden har nu sendt Egedal Kommunen en plan med datoer for de første vaccinationer, og kommunens kommunikationschef Marianne Roed Jakobsen oplyser, at de første Egedal- borgere bliver vaccineret den 11. januar om eftermiddagen.

Det kommer til at foregå på Egeparken, hvor der lige nu er indført besøgsforbud på grund af et smitteudbrud med Corona.

Marianne Roed Jakobsen oplyser, at status tirsdag formiddag var otte smittede beboere og et tilsvarende antal ansatte, der var smittet med Covid-19.

Derfor har Styrelsen for Patientsikkerhed vurderet, at det er nødvendig med et midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til Egeparkens Plejecenter.