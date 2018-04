Danmarks største golfklub holder åbent hus

Søndag den 22. april er det Golfens Dag, og derfor holder Danmarks største golfklub, Smørum Golfklub, klokken 10-16 dørene åbne for alle, der har lyst til at prøve at spille golf, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Alle gæster vil blive introduceret til sporten af professionelle golftrænere. Der vil være mulighed for at spille på Par-3 banen, og der vil være en masse konkurrencer. Der er ingen, der behøver at medbringe eget golfudstyr.

For Brian Stig Jørgensen, der er Golf Manager i Smørum Golfklub, er det vigtigt at klubben er et rart sted at være, og at alle har det sjovt, når de prøver at spille golf. Det er noget, han glæder sig til at vise denne søndag.