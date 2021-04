Egedals nye arkitekttegnede Rådhus set indefra. Foto: Bo Balther. Foto: bo bolther

Danmarks bedste kommune: Nu sætter Egedal nye mål

Egedal Kommune vil være Danmarks mest fleksible arbejdsplads og samtidig forbedre servicen over for borgerne

Egedal - 28. april 2021 kl. 11:28 Kontakt redaktionen

Kortere eller længere åbningstider og arbejdsuger, fleksible arbejdstider, hjemmearbejde ikke kun for administrativt personale, flere digitale hjælpemidler, løsninger til mindre tøj i storrumskontorer og motion i arbejdstiden.

Det er nogen af de mange forslag, som Egedal Kommune i disse dage forsøger at integrere i hverdagen for kommunens ansatte. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Medarbejderne i Egedal Kommune, der netop er kåret til Danmarks bedste kommune, er nemlig kommet med gode idéer og forslag til, hvordan man kan skabe endnu mere fleksible vilkår for medarbejderne, der også kan give bedre resultater til gavn for kommunens borgere. Nu skal ideerne implementeres og gøres til virkelighed.

"Jeg er meget tilfreds med de mange gode ideer, som medarbejderne er kommet med. Det tegner godt for, at vi sammen kan gøre vores arbejdsliv endnu mere fleksibelt, samtidig med at vi forbedrer servicen for borgerne. Vi har en ambition i Egedal om, at skabe verdens bedste hverdag for borgerne. For at lykkes med det, kræver det dedikerede og glade medarbejdere, og det kan en fleksibel arbejdsplads bidrage til," siger Egedal Kommunes kommunaldirektør, Christine Brochdorf.

Nomineret til pris Et af de initiativer der allerede er blevet til virkelighed i Egedal Kommune er kommunens tandpleje, som ligeledes er nomineret til Publikumsprisen, som er den ene af to nationale innovationspriser for den offentlige sektor.

Åbningstider og telefonkonsultationer til forældre med små børn, tilrettelægges nemlig nu efter borgernes behov for åbningstider og medarbejdernes behov for større fleksibilitet, når der laves vagtskemaer og arbejdes hjemmefra. På den måde kan borgerne få ordnet tænder om morgenen, samtidig med at samtalerne med klienterne, kan ordnes hjemme fra sofaen.

"Det er rigtig godt tænkt af medarbejderne i tandplejen," siger Christine Brochdorf og formand for Hovedsamarbejdsudvalget og fortsætter:

Vil være verdens bedste "Vi mener det, når vi siger, at vil have verdens bedste hverdag for borgerne og en fleksibel arbejdsplads for medarbejderne. Det er ikke et projekt, der bare slutter. Det er en indsats, der gerne skal fortsætte og udvikle sig, så vores arbejdsplads og liv opleves sammen sammenhængende og velfungerende. Vores individuelle behov ændrer sig jo hen over et livsforløb, og derfor er det afgørende, at vi hele tiden udfordrer os selv og arbejdspladsen. Vi skal sammen kunne opnå de velfungerende rammer, der gør, at vi kan skabe rammerne for verdens bedste hverdag for borgerne og samtidig have den lyst, motivation og energi der skal til at få hele vores liv til at hænge sammen."