Dam Holme skal forlænges: Trafik-millioner til ny bydel

Bedre trafikalt flow

"Bykvarteret Landskabsbyen i Egedal By er under udvikling, og i den forbindelse skal borgerne også føle, at vejnettet følger med og har en vigtig prioritet, for det har det i den grad. I dag har vi kun to muligheder for at komme ud af Egedal By, men ved at forlænge Dam Holme til Ring Nord kan vi skabe et bedre trafikalt flow i området. Det er ingen hemmelighed, at vi lige nu er sårbare for trafik på Dam Holme. Det er en vigtig forbindelse, så en forlængelse er en god løsning," siger Bo Vesth.