Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Dalende tilfredshed med pleje Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dalende tilfredshed med pleje

Egedal - 13. april 2018 kl. 05:22 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tilfredsheden med hjemmeplejen i Egedal Kommune er dalende, skriver Frederiksborg Amts Avis. Det viser kommunens seneste undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne fra 2018 sammenlignet med tidligere undersøgelser i 2012 og 2015. Desuden er tilfredsheden i Egedals undersøgelse i 2018 lavere end den nationale undersøgelse gennemført i 2016, konstaterer kommunen.

Undersøgelsen, som netop har været behandlet af Social- og Sundhedsudvalget, viser, at 62 procent er tilfredse eller meget tilfredse i deres samlede vurdering af den hjemmepleje, som de modtager. Fem procent er er utilfredse, og tre procent er meget utilfredse.

I 2015 var 70 procent tilfredse eller meget tilfredse, mens kun to procent var utilfredse og én procent meget utilfredse.

- Tilfredsheden er højere for plejeområdet end for det praktiske område som rengøring. Hjælperne modtager en meget positiv vurdering som venlige, omsorgsfulde, respektfulde samt lyttende til brugernes ønsker. Derudover er der stigende tilfredshed med madservice til hjemmeboende borgere. Her er 78 procent tilfredse eller meget tilfredse, 18 procent ved ikke, mens kun fire procent er direkte utilfredse, siger Rikke Terslev Bengtson, afdelingsleder for Den Tværfaglige Myndighed, i en pressemeddelelse.

Rikke Terslev mener, at flere forhold kan have betydning for borgernes faldende tilfredshed.

- I 2015 skete der en reduktion i ydelserne svarende til fem millioner kroner - eller cirka 15 fuldtidsstillinger - primært ved, at de enkelte ydelser blev skåret i tid. I 2015 blev der også implementeret ny lovgivning, som omhandler, at borgerne i større omfang skal træne, det vil sige rehabiliteres til at kunne klare sig selv, siger hun.