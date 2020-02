Artiklen: DUI-værksted for YouTubere

DUI-værksted for YouTubere

Torsdag 27. februar klokken 19-21 åbner DUI-Ølstykke et nyt YouTube værksted for børn i 7. klasse og derover. Det foregår i DUI-hytten på Spejderengen, hvor frivillige med erfaringer fra lokal-tv, vil gennemgå de forskellige processer og teknikker som ligger bag produktionen af et YouTube indslag.