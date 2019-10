DSB: - 92,8 procent når frem indenfor max. tre minutter

Selv om S-togs passagerer til og fra Egedal Kommune oplever, at S-togene på Frederikssundbanen bliver aflyst eller er forsinkede, så levede DSB i perioden fra 1. september til den 9. oktober i år op til sine egne krav til kundepunktlighed om, at mindst 92,3 procent af passagererne skal være fremme inden for en tidsmargen på max. tre minutter. Det oplyser DSB's informationschef Tony Bispeskov i en kommentar til brevet fra Egedals borgmester Karsten Søndergaard (V) til transportminister Benny Engelbrecht (S). Han har undersøgt tallene på strækningen fra Valby til Frederikssund.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her