DN-formand om motorvej: - Det er jo katastrofalt!

Han er rystet ved tanken om, at motorvejen kommer til at krydse skråt hen over den fredede Værebro Ådal.

- Det er en meget vigtig fredning, og motorvejen kommer til at krydse hen over dalen på en seks meter høj bro. Den kommer også til at passere 500 meter fra fuglereservatet ved Gundsømagle Sø til stor forstyrrelse for fuglene, siger formanden for DN Egedal, der også forventer, at motorvejen kommer til at genere mennesker.