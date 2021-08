Transformerstationen i Hove, der har sat beboerne i en svær situation. Foto: Finn Due Larsen

Send til din ven. X Artiklen: DF om Hove-sag: Ikke et retssamfund værdigt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

DF om Hove-sag: Ikke et retssamfund værdigt

Ministeren må få bragt klarhed over tingene, mener energiordfører Morten Messerschmidt

Egedal - 06. august 2021 kl. 11:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Sagen om borgerne i Hove, der lever i uvished om vilkårene for statens overtagelse af deres boliger, har også vakt genklang på Christiansborg.

Som vi omtaler i Lokalavisen i denne uge, har flere borgere fået besked på, at deres huse skal eksproprieres på grund af en større udvidelse af Hovegård, som er transformerstationen i Hove. De kan ikke få svar på hvad de nærmere købsaftaler vil gå ud på før formentlig omkring udgangen af 2022.

I Energinet lyder svaret, at man ikke som Vejdirektoratet og Banedanmark har mulighed for at fremskynde processen, da man er underlagt en anden lovgivning.

"Det er bestemt noget, der optager og bekymrer mig. Helt grundlæggende er det uacceptabelt, at folk skal holdes hen i så lang tid og ikke have vished om deres retlige stilling", siger Morten Messerschmidt, energiordfører for Dansk Folkeparti.

"Det er ikke et retssamfund værdigt, og derfor vil jeg på det kraftigste opfordre ministeren til igen at få bragt klarhed over tingene."

Morten Messerschmidt vil dog ikke kræve en lovændring på området:

"I udgangspunktet er vi ret skeptiske for at udvide adgangen til automatisk ekspropriation. Det skal altid behandles med største varsomhed. Det centrale her, som jeg ser det, er, at borgerne ikke kan få klarhed over deres retsstilling. Derfor vil vi hellere sikre nogle klare procesgarantier - tidsfrister med videre - sådan at folk i god tid ved hvad der skal ske."

Lokalavisen håber at kunne indhente en kommentar fra klima- og energiminister Dan Jørgensen (Soc.).

relaterede artikler