Dansk Folkepartis to kandidater til kommunalvalget i år, Allan Bøwig og Christian Sødergren, håber, de begge bliver valgt ind, da de supplerer hinanden godt. Pressefoto

DF klar med duo til kommunalvalget

Her blev der valgt en duo i form af Allan Bøwig som spidskandidat og Christian Sødergren som nummer to på opstillingslisten.

Allan Bøwig og Christian Sødergren tog i løbet af december rundt til plejehjemmene i kommunen med chokolade til både beboere og personalet - med respekt for restriktionerne.

Dette var ment som en kærkommen mulighed for, at sige tak for indsatsen i 2020 og ønske både beboere og personalet en glædelig jul, skriver Dansk Folkeparti i Egedal i en pressemeddelelse.