Som gammel bodybuilder kender Ivann Dons Lund glæden ved at træne, og den glæde ser han gerne, at Egedals ældre også får mulighed for at opleve.

DF-kandidat: "Jeg er god til at tænke ud af boksen"

Lokalavisen vil frem til valget præsentere en række af de kandidater, der har ambitioner om for første gang at komme i byrådet. Denne gang er Ivann Dons Lund i fokus

Egedal - 06. oktober 2021 kl. 06:05 Af Anne Lønstrup Kontakt redaktionen

Ivann Dons Lund er født og opvokset i Hvidovre, men flyttede for 25 år siden til sit hus i Hove, fordi han gerne ville have sine børn til at vokse op i landlige omgivelser. Dengang hed kommunen Ledøje-Smørum, og den har altid for ham stået for landlig hygge samt søde og glade mennesker.

Ivann Dons Lund er inkarneret Dansk Folkeparti-mand, og i Egedal Kommune har han været virksom bag linjerne i partiet i lang tid. Nu stiller han selv op som nummer tre på partilisten, og det gør han, fordi han efter at have været med til at køre andre i stilling har fået lyst til at præsentere sine egne ideer.

"Jeg stiller op, fordi jeg mener, at nogle af mine ideer er relevante. Der er nogle ting, jeg synes, man godt kunne gøre bedre, også uden at det nødvendigvis koster flere penge. Alle skriger på penge, og i den situation finder man jo nogle gange på gode ideer," siger han.

Generelt er det de ældre, de handicappede og dyrene, hvis vilkår han har ideer til at ændre til det bedre.

Få ældre mere ud "Jeg foreslår blandet andet, at man gør en indsats for at få de ældre mere ud. Vi har nogle træningscentre rundt omkring, og vi har nogle biler i børneinstitutionerne, som står stille efter kl. 16-17. Der foreslår jeg, at fleksjobbere som jeg selv henter de ældre på deres adresse og kører dem til motionscentrene, hvor de kan få lov til at træne. Ældre, der bevæger sig og holder sig i form, kan blive længere i eget hjem, og på den måde kan kommunen spare penge på den her idé," siger Ivann Dons Lund.

Han har selv trænet bodybuilding på konkurrenceplan og har udviklet en træningsmåde, som går ud på at isolere visse muskler under træningen for ikke at overtræne andre muskler.

"De ældre skal træne rigtigt, og de skal især passe på med ikke at overtræne. På den anden side bliver man en gladere person, når kroppen kommer i bevægelse og begynder at køre endorfiner ud," siger han, der også mener, at træning er en god modvægt til ensomhed blandt ældre.

"Jeg vil godt have fat i dem, som måske sidder derhjemme og bliver lidt ensomme. Vi må prøve at få lidt bevægelse i dem og aktivere dem. Det skulle ikke være for at tage jobbet fra nogen af kommunens folk, men måske var der nogle fleksjobbere, som kunne gøre en indsats i forhold til at køre de ældre til træning og hjem igen."

Ivann Dons Lund ser det som en forebyggende indsats, der kunne gøre de ældre mere glade og ikke mindst selvhjulpne, så de måske selv fik kræfter til at kunne klare sig selv i højere grad.

"Jeg er sikker på, at der vil være noget tilmelding, hvis kommunen tilbød de ældre fysisk træning. Det ville også kunne betale sig økonomisk. Tænk bare på, når en person har fået en ny hofte og bliver sendt hjem i sofaen kort tid efter. Hvis vi holder de ældre i god form, vil de f.eks. selv kunne rede seng, købe ind og støvsuge, fordi de ikke så hurtigt løber ind i helbredsproblemer. Og det vil nok være federe at have sit eget, end at være på plejehjem."

Han ser sine ideer om at aktivere ældre som løsningsorienterede og økonomiske.

"Jeg er en person, der måske tænker ud af boksen på en anden måde end mange andre. Jeg prøver at finde løsninger, og når der er biler og træningsrum, som står stille på visse tider af døgnet, så er det oplagt, at folk på fleksjob kan hjælpe ældre med at få trænet."

Brug for samvær Ivann Dons Lund ser også muligheder for at hjælpe de handicappede bedre. Han har selv arbejdet en del med både fysisk og psykisk handicappede, og han mener, at de har brug for socialt samvær med andre.

"Handicappede sidder ofte hjemme hos mor og far og bliver mere eller mindre tabt på gulvet. I mit job har jeg kørt med handicappede, og man kommer ind under huden på dem og snakker om nogle andre ting, end dem, de taler med en pædagog eller mor og far om. Jeg vil fortsat lytte til, hvad de handicappede selv har at sige, og så vil jeg give dem, hvad de har brug for, nemlig mere socialt samvær. Det behøver igen ikke at koste så meget," siger han.

Opdragelse af hunde er et andet felt, hvor Ivann Dons Lund ser muligheder.

"Mange mennesker køber en lille sød hund uden at vide ret meget om hunde. Jeg mener, at vi skal lave kommunale tilbud om kurser for hundeejere, hvor man kan lære at omgås hunde, for der er for mange, som ikke kan styre deres hunde," siger han.

Kurserne skal resultere i kørekort til hunde, som giver folk en bedre forståelse for, hvad de begiver sig ind i, når de anskaffer sig en hund - og det vil være til gavn for både de nye hundeejere, for hunden og ikke mindst omgivelserne.

Cykelstier Som et sidste fokusområde nævner Ivann Dons Lund behovet for flere cykelstier i kommunen.

Som DF'er er Ivann Dons Lund helt bevidst om, at han repræsenterer et parti, mange mennesker tager afstand fra.

"Vi er jo dem, andre elsker at hade. Det er vi godt klar over. Når vi står i Veksø og deler bolsjer ud og fortæller om vores politik, så hører vi nogle gange folk sige, skrid svin! Men jeg vil jo komme med så mange gennemtænkte forslag, at folk forstår, at jeg gerne vil hjælpe andre mennesker."

Han er ikke på Facebook og bryder sig ikke om mediet, fordi det efter hans opfattelse er fuld af tomme kalorier som ferie- og mad-billeder. Han foretrækker at møde folk ansigt til ansigt, få sludder og forklare sin politik.

Ivann Dons Lund ser det som sin hovedopgave at køre de to kandidater, som står øverst på DFs liste i stilling, så de kan få et godt valg.

"Jeg har ikke så travlt med at promovere mig selv. Hvis jeg ikke kommer i byrådet, snakker jeg med de andre og giver mine ideer videre til dem. Det vigtigste er at få vores politik frem," slutter han.

FAKTA 58-årige Ivann Dons Lund stiller op for Dansk Folkeparti i Egedal Kommune. Han er for øjeblikket fleksjobber og laver it på skoler, hvor han ordner computere og tablets til elever og lærere. Oprindeligt er han uddannet frisør og har arbejdet meget med makeup. Han har alle kørekort og har kørt som chauffør blandt andet for handicappede, endelig har han også en fortid som dørmand.