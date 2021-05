DBU's Pigeraket skal få flere unge piger på banen i LSF

2. juni byder man på sjov og boldleg for de 5-11-årige

Ledøje-Smørum Fodbold vil gerne have flere unge piger til at komme og spille fodbold. Derfor har man fået DBU's 'Pigeraketten' til at lægge vejen forbi onsdag 2. juni kl. 16.