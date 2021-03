Cyklist ramt af bakkende bil fra indkørsel

Klokken 11.13 blev det anmeldt, at der netop var sket et færdselsuheld på Risbyvej. En 43-årig mandlig bilist havde bakket en bil ud af en indkørsel, og i den forbindelse havde bilen påkørt cyklisten, der skulle passere.

En politipatrulje blev sendt til stedet, hvor man kunne konstatere, at cyklisten var sluppet uden alvorlig personskade, mens bilisten blev sigtet for ikke at have overholdt sin vigepligt, skriver politiet i et uddrag af sin døgnrapport.