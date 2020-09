Med omgående indvirkning er der indført besøgsrestriktioner på kommunens plejehjem, så besøg som hovedregel skal foregå udendørs. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Coronakonsekvenser: Besøgsrestriktioner på plejehjem er tilbage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Coronakonsekvenser: Besøgsrestriktioner på plejehjem er tilbage

Egedal - 16. september 2020 kl. 08:37 Af Det stigende smittetal i Egedal Kommune betyder nu, at der med omgående virkning er indført besøgsrestriktioner på kommunens plejehjem. »Det be Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af den fremgår, at det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der har påbudt byrådet at udstede midlertidige restriktioner for besøgendes adgang til plejehjem med mere.

»Begrundelsen for besøgsrestriktionerne er, at der i vores kommune er konstateret et forhøjet antal smittede med Covid-19. I dag er antallet af smittede i Egedal på 17 indenfor de seneste syv dage, det svarer omregnet til 39 pr. 100.000 borgere.«, skriver kommunen, der oplyser, at påbuddet ophæves senest den 5. oktober.

Retningslinjerne fra Styrelsen for Patientsikkerhed gælder for otte kommuner på Sjælland. Ud over Egedal er der tale om Furesø, Hillerød, Hørsholm, Rudersdal, Greve, Roskilde og Slagelse kommuner.