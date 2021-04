Se billedserie Der var stor interesse for Store Loppedag sidste år. I år er der endnu flere der vil være med. Arkivfoto: fdue.

Send til din ven. X Artiklen: Corona-udgaven hitter: Smørums 'private lopper' er blevet en byfest Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona-udgaven hitter: Smørums 'private lopper' er blevet en byfest

Det havde jeg ikke regnet med, siger arrangør, der er klar til igen at afvikle Store Loppedag i Smørum, hvor borgere selv slår dørene op

Egedal - 07. april 2021 kl. 10:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Egentlig var det noget, som var tvunget af omstændighederne. Nemlig de meget omtalte Corona-restriktioner.

Da "Store Loppedag" fandt sted på Store Bededag sidste år, var det en ændring af den tradition, der har fundet sted i Smørumnedre i flere år. Med et loppemarked rundt om søen ved Balsmoseskolen.

Nu skulle det i stedet være et loppemarked "hver for sig", hvor borgerne slog dørene op til deres private haver og gårde, hvor der blev solgt gamle bøger, lamper, tøj og hvad man nu ellers har i de private gemmere.

Så kunne folk selv gå, cykle eller køre rundt til de forskellige små, private "loppe-stande".

Det var der pænt stor interesse for, med 150 husstande tilmeldt. Da det gik op for folkene bag, at traditionen på Store Bededag også i år måtte blive på "hver for sig"- manér, var det med en smule skepsis og bekymring:

Ville folk være med på den igen?

"Jeg tog fejl" Svaret blev et rungende ja. I skrivende stund er 168 husstande tilmeldt til Store Bededag, der i får falder den 30. april, og det både i Smørumnedre, Smørumovre og Ledøje.

Det strømmer stadig ind med tilmeldinger, så med andre ord er de "private lopper" blevet lidt af en byfest.

"Det havde jeg ikke regnet med. Jeg troede, at det var sådan en éngangs-ting, og nu var folk kommet af med deres skrammel. Men der tog jeg altså fejl", griner Christina Lydolph, der igen er arrangør på Store Loppedag.

Hun ser gerne, at formen med "hver for sig" bliver en fast tradition, også når landet igen er Corona-frit:

"Det kunne da være sindssygt hyggeligt. Jeg glæder mig jo især over, at mange ældre har meldt sig til."

Hold afstand og sprit af Tilmeldingerne foregår via en Facebook-gruppe, "Store Loppedag". Her bliver man skrevet på en liste, og ud fra adresserne bliver der lavet et kort over "loppe-standene".

Der bliver - naturligvis - også gjort meget ud af, at man også i år skal overholde Corona-restriktionerne.

"Det er det her med at holde afstand, sørge for håndsprit og alt det der hører med. Men vi siger også, at det må være de restriktioner der gælder på dagen, for tingene kan jo ændre sig hele tiden", siger Christina Lydolph.

At der er gået "byfest" i traditionen, var der flere klare tegn på sidste år. Der var lagt stor idérigdom i boderne rundt omkring. Nogle havde pyntet varerne op med flag, andre havde - med god afstand - samlet boder på et fællesareal, og overalt hang der skilte, der viste vej.

"Landsby-agtigt" "Det er jo sådan en tillids-ting at gøre det på den her måde. Det er vel lidt landsby-agtigt. Jeg tror ikke det var gået på samme måde på Nørrebro!", griner Christina Lydolph.

Hun er gået hen og blevet synonym med "byfesten", og har det fint med at tage det store slæb med dagen - selv om der også lige er et fuldtidsjob og en familie ved siden af.

"Så meget arbejde er der jo heller ikke i det. Det er mest noget med at koordinere nogle ting", siger hun.

Men den årlige bededags-tradition er blevet en livsstil, så meget at hun allerede nu kigger lidt i spåkuglen:

"Jeg har da tænkt på hvad vi gør når vi har en konfirmation om tre år. Men så må vi jo høre om den kan flyttes!", griner hun igen.