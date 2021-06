Corona-student: Det er en sejr at blive student efter et gymnasieår som dette

"Nu er det din tur, Mette". For 19-årige Mette Rasmussen er enden på et usædvanligt afgangs-år på gymnasiet ved at være nær. Det var nemlig mod slutningen af 2.g, at musikken slukkede, alt blev aflyst og fællesskabet blev erstattet med virtuel undervisning, værnemidler, sprit og afstand.

Uden nogle sociale arrangementer, har der været mere tid for Mette Rasmussen til at fordybe sig i skolen og det faglige. For udover at være elevrepræsentant i bestyrelsen, formand for elevrådet og initiativtager på en række grønne områder, så kan hun prale af et gennemsnit på 12,1. Det betyder dog hverken at hun har planer om at læse til læge, advokat eller matematiker.