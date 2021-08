Formanden for Ældre Sagen i Ledøje-Smørum Jørgen Storm glæder sig til at komme i gang igen efter Corona. Foto: Lars Skov

Corona stopper ikke Ældre Sagen: Flere med trods skuffende år

- Spisevennerne starter igen inden længe, og Kaffemik begynder igen i september. Jeg har selv været på Porsebakken med H. C. Andersen under armen nogle gange, når det var muligt. Beboerne dernede venter på og med længsel, sagde Jørgen Storm.

- Mine damer og herrer - det har været et magert år, som vi ikke ønsker at genopleve. Vi har gjort, hvad vi kunne for at holde hjulene i gang, og vi håber nu at få alt i gang som i gamle dage, sagde han som afslutning på beretningen, der blev godkendt af årsmødet. Det gik ifølge formanden godt under ledelse af den altid veloplagte dirigent John Ibsøe.