Corona rammer idrætsforeningerne i Egedal Kommune

I Egedal Kommune er der kommet 907 færre medlemmer i idrætsforeningerne det seneste år.

Egedal - 08. april 2021 kl. 09:33

Lukkede haller, tomme omklædningsrum og urørte græsbaner.

Landets idrætsforeninger har været hårdt ramt af restriktioner og skiftende forsamlingsloft det seneste år, og det kan ses på medlemstallene. På landsplan er der kommet 89.613 færre medlemmer i foreningerne under DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF), så der nu er 2.216.675 medlemmer.

I Egedal Kommune har corona medført en samlet tilbagegang på 907 medlemmer fra 2019 til 2020, så der nu er 19.107 medlemmer i kommunens 83 idrætsforeninger.

Det oplyser DGI Nordsjælland i en pressemeddelelse.

I DGI og DIF er der stor glæde over den store indsats blandt frivillige og over, at langt størstedelen af medlemmerne har holdt fast i deres medlemskab og betalt kontingent i 2020, selvom idrætsforeningerne i det forgangne år i perioder var lukket ned og stort set hele året var underlagt forskellige restriktioner.

Samtidig glæder DGI og DIF sig over kommunerne, der har holdt hånden under foreningslivet med økonomisk støtte og andre former for hjælp.

Sender en tak "Tak til jer aktive, der har bakket op om jeres forening, jeres fællesskab, på trods af at det igennem 2020 har været svært at mødes som sædvanligt. Enhver kontingentindbetaling til idrætsforeningen har betydning for, at det er nemmere at starte op igen. Takket være en stor indsats blandt frivillige, trænere og ledere og et godt samarbejde med kommunerne har foreningerne holdt fast i deres medlemstal, meget bedre end vi turde håbe på. Lige nu skal kommuner og foreninger stå sammen om at genstarte idræts- og foreningslivet og få alle tilbage i det fællesskab vi alle elsker," siger Per Frost Henriksen, formand for DGI Nordsjælland.

Siden 2015 har DGI og DIF sammen med Nordea-fonden og TrygFonden samarbejdet om Bevæg dig for livet. Formålet er at gøre Danmark til verdens mest aktive nation. Her samarbejder man blandt andet tæt med foreløbig 22 såkaldte visionskommuner om at gøre flere danskere aktive.

Undersøgelser viser, at danskernes aktivitetsniveau generelt faldt i corona-året 2020, blandt andet på grund af fraværet af foreningsfællesskaber. Det har især haft konsekvenser for børn og unge.

"Vi kan også se på undersøgelser, at nogle af de mest udsatte målgrupper er dem, der er blevet hårdest ramt på deres motionsvaner. Vores Bevæg dig for livet-samarbejde mellem idrætsforeninger, organisationer og visionskommunerne er en organisering, der er som skabt til både at modvirke coronaeffekterne og til at kickstarte aktiviteten igen på den anden side," siger Niels Nygaard, formand i DIF.