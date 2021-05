Corona-nedlukning har sat sine spor: Ældre føler sig ensomme

"Vi hører, at flere af byens ældre føler sig ensomme. Ligesom mange andre lag i samfundet, så har de ældre lidt under corona-nedlukningen. Selvom genåbningen er rullet ud, så ser vi altså nogle ærgerlige konsekvenser af den lange corona-periode," siger Inge Hjort, der er formand for besøgstjenesten hos Ældre Sagen i Ølstykke.

Hun vil nu arbejde for at sikre flere besøgsvenner, der kan besøge Ølstykkes ældre og give dem nogle gode og tiltrængte oplevelser.

"Vi ved af erfaring, at vores besøgsvenner kan skabe en masse glæde for de ældre. Det kan være et spil kort, en hyggelig sludder eller en lille gåtur. Det vigtigste er, at de ældre får en rar stund ud af det. Vi kan se, at det har en kæmpe stor værdi for de ældre," siger Inge Hjort til Lokalavisen Egedal.