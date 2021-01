Foto: Aske Muff/Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Sca

Send til din ven. X Artiklen: Corona-ledighed: Indsats har virket - men stadig høje tal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona-ledighed: Indsats har virket - men stadig høje tal

"Vi er slet ikke færdige", siger Charlotte Haagendrup (Kons.) om kommunens særlige beskæftigelses-indsats

Egedal - 13. januar 2021 kl. 07:05 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Corona-krisen har medført øget ledighed, både på landsplan og lokalt. Det fik i juni Egedal Kommune til at iværksætte en særlig beskæftigelses-indsats, og de første resultater viser sig nu.

Praktikforløb, ansættelse af SOSU-elever og opkvalificering af ledige var bare nogle af de tiltag, som byrådet besluttede at sætte i værk for at imødegå Corona-krisen.

Baggrunden var, at under corona-krisen var antallet af ledige dagpengemodtagere i Egedal steget med cirka en tredjedel, svarende til omkring 200 borgere. I samme periode var antallet af kontanthjælpsmodtagere steget med cirka 20 procent, svarende til 40 borgere.

At indsatsen har virket, fremgik af en indstilling fra administrationen, som Kultur- og Erhvervsudvalget fik forelagt på sit møde i sidste uge.

Her fremgik det blandt andet, at der er henvist mere end 200 ledige borgere til at søge 47 stillinger i Egedal Kommune. Derudover er der ansat en række ledige i daginstitutioner til opgaver med vask af legetøj og afspritning.

9 ledige har været i praktik på SOSU-området, 10 borgere har gennemført kurser i forhold til jobs inden for chaufførerhvervet og 4 borgere er enten startet eller har gennemført kurser og uddannelse, der kvalificeret dem til varetage jobs inden for rengøringsbranchen og medicinalindustrien. For bare at nævne nogle eksempler.

Oveni det er også fremlagt tal, der viser, at "kurven er knækket" i forhold til stigningen i ledigheden. Den toppede i starten af august måned 2020, hvor der var 850 ledige dagpengemodtagere, lig med en stigning på 47 procent i forhold til marts.

Siden har ledigheden stabiliseret sig hen over efteråret. 3. januar 2021 udgjorde antallet af ledige borgere på A-dagpenge 820 personer, hvilket svarer til en stigning på 42 procent sammenlignet med marts 2020.

På kontanthjælpsområdet toppede ledigheden i juni med 322 personer, hvilket svarer til en stigning på 20 procent siden marts. 3. januar 2021 var niveauet 9 procent højere sammenlignet med marts 2020, svarende til 292 borgere, der modtager kontanthjælp.

Stadig for mange Selv om tallene peger den rigtige vej, og selv om den særlige Corona-indsats ser ud til at virke, er Charlotte Haagendrup (Kons.), formand for Kultur- og Erhvervsudvalget, ikke meget for at bruge ordet "succes".

"Vi er slet ikke færdige. Det er godt, at indsatsen ser ud til at virke, men vi står midt i den anden kæmpe bølge med Corona, og det er nogle høje tal for ledigheden, som vi slet ikke er vant til. Vi har gjort meget, og vi kan være os selv bekendt, men der er stadig for mange ledige", siger hun og tilføjer:

"Man skal huske på, at der bag ethvert tal sidder mennesker og familier, som kæmper hårdt for at få hverdagen til at hænge sammen."

Charlotte Haagendrup lader forstå, at den særlige, kommunale Corona-indsats imod ledigheden vil fortsætte for fuld styrke.