Selv om de frivillige skulle have været fejret på en anden måde end tidligere, hvor det skete i forbindelse med overrækkelse af idrætspriser, så ville festen alligevel samle for mange, så nu er Frivillighedsfesten på fredag blevet aflyst. Kommunen arbejder på at finde en anden festlig og sikker måde at overrække de to nye priser på. Foto: Jens Wollesen

Corona koster også Frivillighedsfesten

Coronasituationen betyder, at Egedal Kommune har måttet aflyse sin nye fest for frivilligheden, der skulle være holdt for første gang fredag den 25. september på den nationale frivillighedsdag Frivillig Fredag.

- Jeg er jo bragende ærgerlig. Det er vi jo hver gang, vi skal aflyse noget. Men det er de vilkår, der er lige nu, og vi er nødt til at gøre det, der skal til, siger formanden for Kultur- og Erhvervsudvalget Charlotte Haagendrup (K). Ved festen skulle hun for første gang have uddelt de to nye priser: Nytænkeren og Den Folkeoplysende Frivillighedspris, som Kultur- og Erhvervsudvalget har fået indstillinger til.