Corona-effekt: Flere unge er ensomme og skader sig selv

Undersøgelse viser bekymrende resultater. Kommunen er klar med flere indsatser

26. maj 2021

Nedlukningen under Corona har sat sit tydelige præg hos de unge, og det gælder også i Egedal.

En gruppe af de unge, der har været nødt til at gå i skole hjemmefra, er ramt på trivslen. De føler sig ensomme, og der er eksempler på selvskade og misbrug af snus og tobak.

Det viser en større undersøgelse, som politikerne i Egedal har fået forelagt. Den såkaldte Ungeprofil-undersøgelse blev vendt og drejet på det seneste møde i skoleudvalget.

Undersøgelsen er gennemført fra november til december 2020, med svar fra 1.647 elever fra 7.- 9. klasse i Egedal. Det er lig med en svarprocent på 88,3. Fra 10. klassecentret har 81 besvaret undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 75.

Konklusionerne er, at de fleste unge har det godt, men at der er unge som er mærket af Covid-situationen.

Det er baggrunden for, at kommunen nu vil sætte en særlig indsats ind overfor grupper af sårbare unge, som er udfordrede på deres mentale og fysiske sundhed.

Højere end normalt "Vi kan se, at Corona har givet en stærkere følelse af ensomhed hos de unge. Det er vi nødt til at være opmærksomme på", siger Betina Hilligsøe (V), formand for Skoleudvalget.

Hun vil ikke betegne tallene fra undersøgelsen som "meget høje":

"Men de er højere, end de plejer at være, og det skal vi gøre noget ved."

Hun er især bekymret for tallene for piger, der udøver selvskade.

Kommunens indsats vil være med særligt fokus på selvskadende adfærd, ensomhed og forbrug af tobak og snus.

Har flere indsatser Men selv om tallene bekymrer, så kan man dog allerede nu se, at der er forbedringer på vej.

Det siger Lone Kvist, centerchef i Center for Skole og Dagtilbud i Egedal Kommune.

"Efter skolerne er begyndt at åbne igen, kan vi allerede nu se at flere har fået det bedre. Det bekræfter, at det har haft en effekt, når eleverne ikke er mødt fysisk op i skole."

Det er i en mindre gruppe, især omkring 7. klasserne, at man kan se eksempler på elever der har afprøvet selvskade, siger Lone Kvist. Hun forklarer, at kommunen under hele nedluknings-perioden har været - og er stadig - opmærksom på udfordringerne, og har indsatser i gang.

"De eksempler vi har haft på mistrivsel har ført til at vi har indkaldt til møder på alle skoler. Vi er særligt opmærksomme på fænomenet med selvskade, og når vi har spottet noget, har vi handlet på det med det samme."

Hun opfordrer til, at hvis nogen - det kan være de unge selv eller deres forældre - mener der er grund til bekymring, skal de tage kontakt til deres skole.

Statslig støtte At fænomenet er landsdækkende, og ikke kun aktuelt i Egedal, ses blandt andet af at Folketingets partier har indgået aftale om håndtering af faglige udfordringer og indsatser, for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser, frem mod sommeren i år.

Der er afsat i alt 164,5 millioner kroner til kommunale folkeskoler, elevråd, PPR, fritidshjem og klubtilbud. Heraf modtager Egedal Kommune 1,2 millioner kroner, og på det seneste møde i skoleudvalget blev pengene fordelt.

Det er blandt andet midler til ekstraundervisning, tolærerordninger, øget åbningstid, PPR-indsatser, elevråd, klubber, m.m.