Clara meldte sig ind i Enhedlisten som 13-årig

Se billedserie Clara Møller Jensen meldte sig ind i Enhedslisten som 13-årig. Nu er hun 18 og kandidat for partiet til kommunalvalget i Egedal Kommune. Foto: Kenn Thomsen

Egedal - 18. oktober 2021 kl. 05:38 Af Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

18-årige Clara Møller Jensen var kun lige fyldt 13 år, da hun meldte sig ind i Enhedslisten.

- Jeg tror, det var mange ting. Jeg har altid elsket at debattere, og så var jeg blevet sur på verden over de uligheder, jeg ser i samfundet. Jeg syntes ikke, jeg havde lov til at have en stemme, og det følte jeg, jeg kunne finde i Enhedslisten, forklarer Clara.

Nu er gymnasieeleven fra Smørum opstillet til som kandidat for Enhedslisten som nummer fire af partiets syv kandidater, og den næstyngste af de i alt 89 kandidater, der stiller op til kommunalvalget i Egedal Kommune.

- Jeg tror selv personligt, jeg har manglet at have en ung kandidat at spejle sig i. Nu er vi rimeligt mange unge, der stiller op, men det er mest unge mænd, og jeg har selv manglet en ung kvinde at spejle mig i, siger Clara, der bor i Smørum.

- Jeg elsker vores kommune, og synes, det er et dejligt sted at bo, og så synes jeg, at vi kan gøre mere for at gøre den til et mere retfærdigt og vidunderligt sted at bo, siger hun.

Som barn har hun gået på Boesagerskolen i Smørum, men skiftede så til lilleskolen Ballerup Ny Skole.

Clara går på bioteklinjen i 2. g på Frederiksberg

Gymnasium. Foto: Kenn Thomsen



Vil ikke sættes i bås Nu går hun i 2.g på Frederiksberg Gymnasium, hvor hun bevidst har valgt bioteklinjen frem for samfundsfag - blandt andet for at gøre op med at blive kaldt "Klima Clara". Det blev hun, fordi hun var meget aktiv i "Friday for Future", som den kendte svenske klimaaktivist Greta Thunberg har startet, men Clara vil ikke sættes i bås.

- Jeg følte, at jeg havde fået et prædikat, hvor jeg blev gjort til kun politik, men jeg kan meget mere, siger Clara, der stadig er meget bevidst om klimasituationen, og der kan en biotek-uddannelse jo også føre til noget.

- Det er noget, der virkelig interesserer mig, og så er det fedt at kombinere politik i min hverdag, men noget som er lidt mere naturfagligt, siger Clara, der også har et fritidsjob som pædagogmedhjælper for unge autister i Skovlunde.

Og hvis man spørger hende, hvorfor man skal stemme på hende, kommer svaret prompte.

- Man skal stemme på mig, fordi jeg arbejder for en socialt retfærdig kommune. Jeg vil forbedre velfærden i vores kommune. Vi er en af de allerrigeste kommuner i hele landet, og det mener jeg, vi kunne bruge til meget mere, end vi gør nu, siger Clara.

Hun påpeger, at hun også ved, hvordan det er at være både ung og ung kvinde i kommunen, hvor hun også har dyrket gymnastik og været aktiv i i Smørum Idrætsforening.

- Jeg ved selvfølgelig ikke alting. Jeg er kun 18 år. Men jeg ved rigtigt meget , og har en virkelig cool baggrundsgruppe, som ved en hel masse ting, siger hun.

Clara bor i Smørum sammen med blandt andet

labradoren Carlo. Foto: Kenn Thomsen