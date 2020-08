I næste uge kan fædre lave cirkuskunstner med deres mindre børn under ledelse af Balder Brøndsted fra Legefabrikken. Foto: Arkiv

Cirkuskunster for far og børn

I næste uge kan fædre og deres mindre børn deltage i såkaldt far-barn-bibloleg med Pippi Langstrømpe. Aktiviteten er inspireret af historien om Pippi, der elsker cirkus men har svært ved at sidde som tilskuer, så hun bliver en del af forestillingen, og den er blevet til i samarbejde med Legefabrikken og Far for Livet med støtte fra Nordeafonden.