Cirkus slår atter telt op i centrum

Når Cirkus Baldoni kommer til Ølstykke og giver forestilling torsdag den 25. juni klokken 17, så bliver cirkusteltet for første gang i 10 år slået op centralt på »ridebanen« på Ørnebjergvej i stedet for ude ved Stadionvej.

»Egedal Kommune har arbejdet for en mere central placering af cirkus, da det skaber liv og glæde. Også cirkus selv har ønsket at komme tilbage ind i byen.«, skriver kommunen. Den har givet dispensation til, at området må anvendes til cirkusaktiviteter i en tidsbegrænset periode på tre år til.