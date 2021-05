Cirkus Arli til Egedal tre gange

Første gang er onsdag den 26. maj, hvor teltet slås op på Ørnebjergvej i Ølstykke. Dagen efter torsdag den 27. maj rykker Cirkus Arli til Trekanten i Veksø og endelig lægger Cirkus Arli forbi Smørum og giver forestilling på Smørum Parkvej onsdag den 2. juni. Alle forestillingerne starter klokken 18 og foregår efter de retningslinjer, som myndighederne har sat med nedsat tilskuerantal, coronapas til personer over 15 år og mundbind til alle over 12 år - dog ikke når man sidder ned under forestillingen.