Egedal Centret (billedet) og Smørum Centret er ikke overdækkede og må stadig gerne holde åbent. Foto: Allan Nørregaard

Centre er åbne men nogle butikker er lukkede

Egedal - 18. marts 2020 kl. 10:27 Af Annemette Ross Jensen

Regeringens udmelding om, at shoppingcentre nu skal lukke, rammer ikke Egedal Centret i Stenløse og Smørum Centret i Smørum.

- Vi er ikke blevet forbutt at holde åbent, så vi holder åbent med alle de tiltag, vi skal, siger Carsten Nielsen, der er formand for Centerforeningen i Egedal Centret. Men kunderne vil alligevel kunne møde lukkede døre i nogle af centrets butikker, og det gælder ikke kun restauranter, frisører og tatovører eller andre, som regeringen har beordret lukket..

- Det er lagt individuelt ud på butiksplan, om man vil lukke, og nogle tøjbutikker vælger at lukke, siger Carsten Nielsen, der oplyser, at nogle af butikkerne i centret allerede har oplevet et lavere niveau i den seneste tid.

Smørum Centret på Flodvej i Smørum er heller ikke overdækket, så der kan butikkerne også holde åbent, hvis de ikke er omfattet af regeringens forbud.

- Vi fortsætter, men frisøren skal lukke, og vores tre spisesteder skal gå over til take away, siger Søren Rasmussen, der er uddeler i SuperBrugsen i Smørum.

På trods af tirsdagens pressemøde med fødevareministeren og repræsentanter for de store supermarkedskæder, der gik ud med budskabet om, at der er mad og varer nok, så oplevede SuperBrugsen i Smørum igen et stort rykind tirsdag eftermiddag og aften.

- Hver gang statsministeren siger, at der ikke er grund til hamstring, så kommer de væltende. I går (tirsdag, red.) var nærmest ligesom juleaften. Det er lidt underligt, for vi har masser af varer og får varer hver dag, så der er ingen grund til at gå i panik, fastslår uddeleren.