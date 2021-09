Her ses en grafik over sygefraværet på Egedals plejecentre siden 2016. Som grafikken viser, så er sygefraværet faldende på samtlige fire plejecentre i første halvår af 2021.

Centerchef om fald i sygefravær: "Det er positivt, men vi er ikke i mål endnu"

Tina Wils, centerchef for sundhed og omsorg i Egedal Kommune, glæder sig over, at sygefraværet falder på kommunens plejecentre

Egedal - 29. september 2021

Siden 2016 har sygefraværet på Egedal Kommunes plejecentre været voldsom høj, men nu tyder alt på at skuden er vendt.

I første halvår af 2021 viser oversigten nemlig et markant fald på samtlige fire plejecentre, og det glæder Tina Wils, centerchef for sundhed og omsorg i Egedal Kommune.

"Jeg er særdeles godt tilfreds med udviklingen. Det er mega positivt - også fordi det kommer i kølvandet på et hårdt år med corona," siger Tina Wils, der mener, at årsagen skal findes i kommunens øgede fokus på at nedbringe sygefraværet.

"Vi har fået skabt en god dialog med vores ledere og medarbejdere, om hvad det gør ved arbejdsmiljøet, borgerne og kollegerne, når man er syg. Dialogen med den enkelte medarbejder er et vigtigt redskab, som vi har meget fokus på. Derudover har vores ledere fået en god understøttelse i form af tal, der viser, hvilke sygefravær, hvem der har været syg og i hvilken periode. Det gør, at lederne ved, hvor de skal sætte ind gennem dialog. Endelig vil jeg nævne supervision, som er indført på vores demensområder. Supervision giver medarbejderne mulighed for at drøfte og få sparring på eksempelvis nogle af de svære dilemmaer, som medarbejderne møder i deres arbejde," siger Tina Wils.

Hun lægger dog ikke skjul på, at sygefraværet på kommunens plejecentre skal bankes endnu mere i bund.

Vil ramme cirka 5 procent "Jeg er som sagt glad for udviklingen, men jeg løber ikke rundt og jubler med armene i vejret, for vi er ikke i mål endnu. Vi har stadig et stykke arbejde foran os. Hele kommunen har et mål om at ramme et snit på 4,4 procent i sygefravær, men det er svært at forlange på ældreområdet, hvor man som medarbejder er mere modtagelig for at blive syg. Kan vi ramme et samlet sygefravær på 5 procent, så er det godt," siger Tina Wils.

"Hvad er forklaringen på, at sygefraværet i mange år har været så højt på de lokale plejecentre?"

"Det er svært at sige. Det kan skyldes flere ting. I 2018 blev vi ramt af en influenza-epidemi, og sidste år havde vi en hård corona-omgang, hvor mange af vores medarbejdere blev smittede. Men det er vigtigt at kigge fremad, og nu har vi et stort fokus på fraværet, og vores ledere har et langt bedre overblik end tidligere."

"Hvor bekymrende er det, at man kun to gange siden 2016 har ligget på et snit under tyve sygedage i snit?

"Det er selvfølgelig bekymrende tal. Sådan må og skal det ikke være i Egedal, og derfor har vi også sat ind med en målrettet indsats, som nu ser ud til at betale sig."

