Se billedserie CNN-journalist Frederik Pleitgen interviewer her én af eleverne fra 5.A på Veksø Skole - et interview, der i den grad kommer ud i den store verden. Fotos: KT

Send til din ven. X Artiklen: CNN lagde vejen forbi: Nu går Veksøs succes-historie verden rundt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

CNN lagde vejen forbi: Nu går Veksøs succes-historie verden rundt

Over 150 lande har på CNN mulighed for at nærstudere, hvordan man på Veksø Skole har løst et stort corona-pladsproblem ved at rykke eleverne i 5.A over til byens kirke. Lokalavisen Egedal var med på en kigger, da den store tv-station kom på besøg Lokalavisen genudgiver op til nytår en række af de artikler, læserne k(l)ikkede mest på i det forgangne år. Denne er én af dem.

Egedal - 27. december 2020 kl. 08:04 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen

Smil Veksø - I er på.

Den lille Egedal-by kom onsdag morgen på verdenskortet, da den amerikanske TV-station CNN lagde vejen forbi byens kirke med både journalist, kameramand (dame, red) og en freelancer.

Stationen var i Veksø for at vise sine seere, hvordan man i Danmark og "lille Veksø" har gennemført en succesfuld corona-genåbning ved at flytte byens 5. klasse-elever over i kirken, da pladsen på skolen ikke tillader at have alle elever samlet på én gang - slet ikke under den nuværende genopbygning efter branden sidste sommer.

"For os er det en interessant og bred historie, fordi den viser, at man her i Danmark og Veksø inddrager andre rum til skole-undervisningen i forbindelse med genåbningen. Vi vil gerne vise, at man i et lokalsamfund rykker sammen og finder løsninger i en svær tid. I USA, England og Tyskland har de svært ved at finde ud af, hvordan de skal genåbne skolerne, så denne historie fra Veksø er en ny tanke, som vi gerne vil vise seerne," sagde Susanne Gargiulo, der er bosat i Dragør og arbejder som freelancer på CNN.

Bestilt af CNN i USA Historien om eleverne, der blandt andet modtager dansk-undervisning i sognehuset, løser ligninger fra prædikestolen og træner statistikker på kirkegården, blev i april bragt her i Lokalavisen Egedal, men Susanne Gargiulo kom for alvor på sporet af historien gennem præsten i Dragør.

"Jeg spurgte ham, hvor der foregik skole-undervisning i kirkerummet. Han fandt frem til Veksø, og så gik det stærkt. Opgaven med at lave historien blev i sidste ende bestilt af CNN i USA, og nu er vi her med den tyske journalist Frederik Pleitgen og kameradamen Claudia Otto, som er kørt hertil fra Berlin. De skal lave denne historie fra Veksø, og så skal de lave en anden corona-historie i forhold til vores test-strategi i Danmark," lød det fra Susanne Gargiulo.

Hvor mange seere får mulighed for at se historien fra Veksø?

"Det tal har jeg ikke, men historien bliver vist i over 150 lande, så den skal nok blive set af rigtig mange mennesker."

Mens hun på parkeringspladsen tog imod sine kollegaer, så fik 5.A's lærer Anette da Cruz travlt med at sætte eleverne i gang med dagens undervisning, hvor den kirkelige ind- og udgangsbøn var skiftet ud med "indgangs-planken".

Lærer med en fed følelse CNN-folkene fulgte i hælene på eleverne, der både var i sognehuset, på kirkegården og i selve kirken, hvor Anette da Cruz som ventet underviste fra prædikestolen.

Kort efter blev hun interviewet af Frederik Pleitgen, hvilket fremkaldte en masse sommerfugle i maven.

"Det skulle jeg lige vænne mig til, men nu står jeg med en fed følelse, for det er fantastisk, at vores lille historie her fra Veksø kan give inspiration til andre lande i forhold til at genåbne skolerne, når pladsen måske ikke er til det. Vi oplever denne løsning som noget unikt, for den viser, hvordan man kan hjælpe hinanden i et samfund. Hvis ikke menighedsrådet havde givet tilladelse, så var vi nok endt på Lærkeskolen i Stenløse eller et andet sted, men nu er eleverne blevet i deres nærmiljø, og det betyder også meget," sagde Anette da Cruz.

Blandt eleverne var der også bred enighed om, at CNN-besøget var lidt sejt.

"Det er jo ret vildt, når man tænker på, hvor stor en TV-station CNN er. Jeg troede dårligt på det, da jeg fik af vide, at de ville komme herud," sagde Oskar Wørts, inden Hjalte Kropp tog ordet.

"Det har været spændende at have dem på besøg. Veksø er jo en lille by med en lille skole, så det har været fedt. Nu må vi se, hvor længe vi skal være her i kirken, men jeg vil egentlig gerne blive. Vi har det godt herude," sagde Hjalte Kropp.

Og så pakkede CNN-folkene ellers deres grej sammen og trillede ud i den store verden - dog med Veksø stærkt printet i hukommelsen.

relaterede artikler

Fortvivlet mor: De fjerner blomster og lys fra sønnens gravsten 25. december 2020 kl. 08:04

Alice har fået ødelagt sin flytte-drøm: To gange drønede en bil ind i huset 23. december 2020 kl. 07:04