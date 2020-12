Byrådspolitikere var positive: Her er følgegruppens forslag om Stenløse Å

Af Annemette Ross Jensen

Det forslag 5, som følgegruppen omkring »Klimasikring af Stenløse By« har lavet og præsenteret for byrådet, går ud på at bevare åen, udvikle naturen og forsinke eller bortlede regnvand.

Følgegruppens ideoplæg består af kombinationer af elementer fra forslag 1-4 samt almindeligt kendte teknologier fra sammenlignelige projekter. Ideen er at bevare åen gennem byen og etablere et klima/naturområde nord for byen, hvor regnvand fra Egedal By kan nåndteres. Samtidig skabes kapacitet til, at vandet fra markerne nord for Stenløse kan holdes tilbage ved skybrud, så åen får »hydraulisk kapacitet« og kan bidrage med skybrudshåndtering i Stenløse By.