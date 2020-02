Fængslet på Enner Mark er fra 2006. Der er plads til 235 indsatte bag den 1400 meter lang ringmur omkring. Foto: Egedal Kommune

Byrådspolitikere besøgte fængsel

Egedal - 17. februar 2020 kl. 16:09 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag blev byrådspolitikere fra Egedal Kommune for en stund spærret inde i fængslet på Enner Mark ved Horsens.

»Efter nogle timer blev politikerne dog lukket ud, da formålet var en inspirationstur for at se, hvordan et moderne fængsel og arresthus fungerer og kan tilpasses den omkringliggende natur.«. skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Af den fremgår, at Kriminalforsorgen, der gerne vil bygge et arresthus ved Kildedal Nord, havde inviteret politikerne til Horsens for at se fængslet med både arrest- og fængselsafdeling. Det er indviet i 2006 og blev i 2008 tildelt Horsens Kommunes arkitekturpris.

Borgmester Karsten Søndergaard (V) peger i pressemeddelelsen på, at hvis Egedal skal have et arresthus, så skal det se ordentligt ud og falde så naturligt ind i området som muligt.

- Først og fremmest er det vigtigt, at vi kan være helt trygge og sikre, hvis vi vælger at have et arresthus i kommunen. Sikkerheden skal være fuldstændig i top, og det har jeg nu ved selvsyn konstateret, at det er det. Dernæst er det vigtigt, at et sådan byggeri ikke skæmmer området og naturen. Og det har vi også fået bekræftet i dag. Fængslet ligner ikke et klassisk fængsel, men er både moderne og arkitekttonisk gennemtænkt i forhold til omgivelserne. Vi var alle overraskede over, hvor lidt man lagde mærke til muren og hvor godt det var indarbejdet i landskabet, siger Karsten Søndergaard i pressemeddelelsen.