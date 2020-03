Byrådsmøde om fremrykning af anlægsprojekter

Torsdag den 2. april klokken 18 mødes Egedal Byråd ekstraordinært til et virtuelt møde, der livestreames via kommunens hjemmeside og Facebookside. Det sker som følge af regeringens beslutning om at fjerne anlægsloftet, så kommunerne kan være med til at holde gang i byggebranchen under Corona-krisen.