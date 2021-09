Se billedserie Kenni Jensen foran Egedal Rådhus, hvor han håber at blive valgt ind for Nye Borgerlige ved kommunalvalget.

Byrådskandidat: Kommunens handicappolitik overskygger alt andet i Egedal

Lokalavisen vil frem til valget præsentere en række af de kandidater, der har ambitioner om for første gang at komme i byrådet. I dag er det Kenni Jensen fra Nye Borgerlige

Egedal - 09. september 2021 kl. 08:41 Af Anne Lønstrup

"Jeg stiller op til kommunalvalget, fordi jeg synes, der trænger til nye kræfter i Egedal. Vi er et nyt parti, og vi kunne godt tænke os at få indflydelse på, hvad der sker i kommunen. Det er især familier med handicappede børn, jeg vil forbedre forholdene for. De bliver negligeret og trådt på, og det synes jeg ikke er rimeligt," siger Kenni Jensen.

Han har interesseret sig for politik i mange år, men har aldrig rigtig fundet sit ståsted før nu. Han kan dog huske, at han allerede i syv-otte-års alderen blev indfanget, da Bubber op til et folketingsvalg tog valget ned i børnehøjde. Siden dengang har politik været inde på Kenni Jensens lystavle. I begyndelsen stemte han dog til venstre for midten.

"Jeg begyndte på den røde side, men så blev jeg ældre og klogere," smiler han.

Overrasket i test Før folketingsvalget i 2019 tog Kenni Jensen - som han altid gør - en kandidattest, og her så han til sin overraskelse, at han var mest enig med Mette Thiesen opstillet for Nye Borgerlige.

"Jeg arbejdede på det tidspunkt som chauffør om natten i en lastbil mellem København og Oslo, og havde derfor ikke set valgprogrammerne, men testen fik mig til at læse Nye Borgerliges partiprogram, og igen blev jeg overrasket over, hvor enig jeg var," siger han.

Kenni Jensen ser sig selv som et alternativ til de traditionelle byrådspolitikere.

"Man skal stemme på mig, fordi jeg ikke er politiker! Jeg synes også, at et byråd skal repræsentere almindelige mennesker. Det er vigtigt, at alle har mulighed for at sige noget. Her i Egedal har politikerne ikke engang ønsket at optage byrådsmøderne og lægge dem på nettet. Det blev de nødt til under corona, men jeg tror ikke, at planen er, at det skal fortsætte," siger han.

"Når man skal stemme på mig og vores spidskandidat Claus Bruncke, er det fordi, vi kommer med nogle nye ideer. Jeg mener, at et parti som vores SKAL have en plads i byrådet, og jeg tror, at vi kan overraske rigtig mange med vores politik. Vi vil gøre tingene på en anden måde, vi vil sætte mennesker først. Politikerne er til for borgerne og ikke omvendt."

Flyverskjul og fråds Blandt de sager, Kenni Jensen vil fokusere på, ligger kommunens handicappolitik som nævnt helt i top.

"For øjeblikket er der én sag, der overskygger alt herude, og det er vores handicappolitik. Den mildest talt sejler! Det er et område, vi prioriterer højt, for folk skal behandles rimeligt og ordentligt og med respekt, og det synes jeg ikke altid, at de bliver her i Egedal. Min partikollega og jeg var ude at besøge en familie med et handicappet barn, og da vi kørte hjem i bil, sagde vi faktisk ingenting, fordi vi var dybt chokeret. De familier bliver behandlet som om, de ikke er rigtige mennesker. Og de politikere, der har med sagerne at gøre, de er i flyverskjul."

"Et andet fokusområde er det, som vores moderparti kalder fråds, men som jeg vil kalde projektmageri. Et eksempel her i kommunen er, at der skal bygges en skulptur med rødt lys ved en af cykelstierne. Det skal der bruges flere 100.000 kr. på, og der er jeg ret overbevist om, at de penge kan bruges bedre andre steder. Det virker helt gak. Der er vist for mange år siden opfundet noget, der hedder gadelamper," siger Kenni Jensen.

Som et andet eksempel på det, han kalder projektmageri, nævner Kenni Jensen en stor solsikke-eng anlagt af kommunen." Det lød godt på papiret med tusindvis af solsikker, men frøene blev spist af fugle, og mit bud er, at der vokser ca. 100 solsikker. Også de penge kunne være brugt bedre," siger han.

Som et politikområde, hvor Nye Borgerlige vil gøre en forskel, er kommunens forvaltning af deres penge.

"Egedal er ikke særligt god til at administrere deres penge sammenlignet med andre kommuner. Ifølge CEPOS's beregning 'Kommunepotentiale' ligger Vejle i top på det felt. Hvis Egedals penge blev administreret lige så godt, som man gør i Vejle, ville hver borger i Egedal have 7000 kr. mere om året."

Vil samarbejde Nye Borgerlige stiller op for første gang til kommunalvalget i Egedal, og Kenni Jensen er bevidst om, at partiet ikke kommer til at diktere kommunens politik. De er indstillet på at samarbejde.

"Vi vil komme til at samarbejde med de andre partier, og vi vil arbejde benhårdt på at overbevise om, at vi har de rigtige svar. Jeg tror, vi har en fornuftig chance for, at den ene af os kommer ind. Men jeg tror også på, at vi kan få to mandater, ellers sad jeg ikke her. Man kan se på landsplan, hvordan vi er gået frem," siger Kenni Jensen

Han bekymrer sig ikke om, at politikerlivet også har en offentlig side, hvor man som politiker risikerer at blive angrebet på de sociale medier.

"Det må folk gøre, som de vil. Jeg kommer fra en hård branche, og jeg har også været flyttechauffør, slagteriarbejder og har gået på søfartsskole. Jeg taler og skriver selv pænt til folk, men hvis folk skriver grimt, så lad dem gøre det."

Kenni Jensen har aldrig haft et egentligt politisk forbillede, men han synes, at Lars Boje Mathiesen fra Nye Borgerliges gruppe på Christiansborg er en inspiration.

"Han har valgt at levere fakta til folket, og han formidler på en ny måde, hvad der sker på Christiansborg via sociale medier og foredrag. Jeg synes i det hele taget, at det er inspirerende, hvad Ny Borgerliges fire mandater på Christiansborg laver. De viser, at man kan gøre tingene anderledes," siger han.

Selv vil Kenni Jensen først og fremmest benytte Facebook til at nå sine vælgere. Derudover vil han ud at møde folk i valgkampen.

Blå Bog

Kenni Jensen, 38 år, er opstillet til kommunalvalget i Egedal for Nye Borgerlige som nummer to på partilisten. Han er uddannet godschauffør, men er for øjeblikket ikke beskæftiget. Han flyttede til Egedal Kommune sammen med sin kone i 2012. Han meldte sig ind i Nye Borgerlige i september 2019, og sidste sommer trådte han ind i bestyrelsen og blev kasserer.