Byrådskandidat: Det er ikke nødvendigvis dem, der råber højest på Facebook, der har ret

Lokalavisen Egedal vil frem til valget præsentere en række af de kandidater, der har ambitioner om for første gang at komme i byrådet. I dag er det Birgitte Neergaard-Kofod fra Det Konservative Folkeparti

Egedal - 15. september 2021

Det har længe ligget i kortene, at enten Birgitte Neergaard-Kofod eller hendes mand Morten ville gå ind i politik.

De er aktive i lokalsamfundet, hvor hun er kendt som "Julekalenderdamen", der hver dag i december åbner en kalenderlåge, og han er engageret i Egedal Landsbyråd, Ledøje Bylaug og LSF, Ledøje-Smørum Fodbold.

"Efterhånden bliver man kendt i et lokalsamfund, når man har tre børn og involverer sig, som vi gør. Min mand er flere gange blevet kontaktet af politiske partier, der gerne ville fiske ham ind, jeg er også blevet opfordret, og det har været en stående joke, hvem af os to, der ville stille op. Det blev så mig," smiler Birgitte Neergaard-Kofod, som synes, at Ledøje har trængt til en konservativ kandidat, siden Jens Jørgen Nygaard (den tidligere borgmester i Smørum-Ledøje, red.) døde.

Hun ser Det Konservative Folkeparti som sit parti, og er opvokset med at hendes far var revisor i konservativ vælgerforening i Ølstykke. Som 49-årig har hun den tid og energi, som skal til i politisk arbejde, og hertil kommer, at hun har en diplomuddannelse i ledelse, som kan bruges i politik.

Der er fire mærkesager, som Birgitte Neergaard-Kofod vil pege på. Det handler om en værdig alderdom, velfungerende skoler, flere idræts- og kulturfaciliteter og endelig, at der også fra Ledøje bliver tilkørselsramper til Frederikssunds-motorvejen.

"Vi har rigtig mange ældre i Egedal, og jeg er optaget af, at de får en værdig alderdom. Min mor fik alzheimers og boede til sidst på plejehjem. De ansatte gjorde det, så godt de kunne, men jeg er overbevist om, at den pleje, hun fik, må kunne gøres bedre," siger Birgitte Neergaard-Kofod.

Medicin til plejehjem Hun nævner flere sager, som efter hendes mening kunne være tacklet bedre.

"I hendes terminale fase, blev jeg ringet op om, at de manglede en bestemt medicin, som jeg så i huj og hast fik hentet og bragte til plejehjemmet. Da jeg kom, var beskeden, at medicinen ikke kunne gives før dagen efter, da sygeplejersken nu var gået. Personalet kunne have fået medicinen hentet hurtigere i en taxa, men det vidste de ikke," fortæller Birgitte Neergaard-Kofod.

Ligeledes sagde personalet nej til at give moren cola at drikke i hendes sidste tid. Argumentet var, at cola ikke er sundt.

"Jeg er tandlæge, og jeg ved alt om, hvad cola gør ved helbredet. Men det var lige meget, for min mor havde kun få dage tilbage. Personalet mener det godt, men i sådan et tilfælde skal der en klar ledelsesmæssig beslutning indover," siger hun.

Folkeskolen anser Birgitte Neergaard-Kofod som en grundpille i et samfund.

"Det vigtigste er, at børn og unge har det godt. I dag er der kun én årlig skole-hjem-samtale i Egedal, og vi skal have genindført, at samtalerne sker hvert halve år. Belært af corona kunne den ene f.eks. være online. Der sker meget i løbet af et år, og vi risikerer, at lærerne koncentrerer sig om nogle børn, mens andre går under radaren," siger Birgitte Neergaard-Kofod.

Hendes egne børn blev flyttet til privatskole, efter at forældrene havde kæmpet en kamp for at få deres skolegang til at fungere. Dråben, der fik bægeret til at flyde over, var, da Birgitte Neergaard-Kofod selv fik tilbudt et kursus for at kunne håndtere sin vrede, i stedet for at selve problemet blev løst.

Ordentlige idræts- og kulturfaciliteter står meget højt på Birgitte Neergaard-Kofods liste, for idræt er godt for børn og unge.

"Hvis børn dyrker idræt, kommer de ikke så let ud i problemer. Vi skal sørge for, at rammerne er til det. I Ølstykke er der ved at blive bygget en hal på privat initiativ, og i Smørum har klubben selv betalt en ny kunstgræsbane. Det er en opgave for kommunen at sikre, at både børn og ældre har lokalerne, hvor de forskellige fritidstilbud kan finde sted, for vi får problemer, når skolerne lukker og foreningerne bliver hjemløse."

Endelig vil Birgitte Neergaard-Kofod kæmpe for at folk kan køre ind på Frederikssundmotorvejen fra Ledøje.

"Som det er nu, skal folk fra Ledøje igennem otte lyskryds for at komme på motorvejen i Smørum, men vi skal have nogle ramper, så vi kan komme på fra Ledøje. Det er vejdirektoratet, som bestemmer, men vi skal ind og præge processen. Når motorvejen nu ligger der, og vi har støjen fra den, så kan vi lige så godt også få glæde af den."

Vil lytte til borgerne Birgitte Neergaard-Kofod tror på, at konservative kan opnå fire mandater i byrådet, fordi de er en gruppe "med mening og holdning". Vejen frem er at lytte til borgerne og at skabe borgerinddragelse.

"Det er ikke nødvendigvis dem, der råber højst på Facebook, der har ret. Jeg tror på at deltage aktivt i lokale aktiviteter og at kende kommunen, og jeg synes selv, at jeg kender den rigtig godt. "

I den seneste tid er Birgitte Neergaard-Kofod begyndt at uploade videoer til sin egen Facebook-side. Hun kalder det "dogme-videoer" og for hende har de vist sig som en effektiv kommunikationskanal. At debatterne på nettet også kan blive hårde, er hun forberedt på.

Har prøvet en shitstorm "Det er da helt klart noget, jeg har tænkt over, for ofte mødes et opslag med det samme med en lidt hård bemærkning. Bum! Jeg har tidligere prøvet at stå i en shitstorm som formand for forældrerådet i en daginstitution, men da tog jeg fat i folk, alle fik forklaret deres bevæggrunde og konflikten blev løst. Jeg er opmærksom på, hvad det betyder for mine børn, at jeg stiller op. Det skal ikke have omkostninger for dem, at deres mor synes, det er sjovt at rende rundt i en grøn jakke," siger hun.

Politisk har Birgitte Neergaard-Kofod altid været lidt fascineret af den tidligere konservative politiker Gitte Seeberg.

"Jeg syntes bare, at hun var sej. Der var ikke så mange kvinder i politik på det tidspunkt, så jeg lagde meget mærke til hende. Poul Schlüter, som var min barndoms statsminister, kunne også noget med at finde et kompromis. Jeg går ind for samme ordentlighed og for at finde rigtige løsninger uden mudderkastning," siger hun.

Blå Bog

Birgitte Neergaard-Kofod stiller op for Det Konservative Folkeparti til kommunalvalget.

Hun er 49 år og børnetandlæge i den kommunale tandpleje i Greve samt klinisk lærer på Tandlægeskolen.

Birgitte Neergaard-Kofods forældre flyttede i nybygget rækkehus i Ølstykke i 1965, og hun har gået på Stengårdsskolen og Egedal Gymnasium.

Hun flyttede tilbage til kommunen i 2006 og bor med mand og tre børn i Ledøje i et stråtækt hus fra 1782.

