Byrådskandidat: 18 år og allerede politisk erfaren

Lokalavisen vil frem til valget præsentere en række af de kandidater, der har ambitioner om for første gang at komme i byrådet. Denne gang er Jonathan Kristensen fra SF i fokus.

Egedal - 08. september 2021

Jonathan har boet i Ølstykke i 11 år. Han flyttede fra Furesø til Egedal Kommune i 3. klasse, da hans forældre blev skilt. Bor nu i hus hos sin mor og hendes mand sammen med hans to børn.

Politisk har Jonathan ambitioner om at repræsentere nogle af de grupper, som han mener bliver overset i Egedal Kommune.

"Hovedsageligt vil jeg gerne give ungdommen, socialt udsatte og minoriteter en stemme i Egedal. Det har de ikke i dag. Jeg ved fra mine venner, at de vil flytte fra Egedal Kommune, så snart de kan. Her er ikke særligt mange studieboliger, kulturtilbud eller idræt- og fritidsaktiviteter. Kommunen tilbyder generelt ikke særligt meget til unge, og det er den alder, jeg kan tale ud fra," siger Jonathan Kristensen.

Han stiller op for SF, fordi han mener, at partiet har de mest realistiske bud på, hvordan unge og udsatte kan få bedre forhold. Men faktisk begyndte Jonathan Kristensen sit politiske liv med at være medlem af Radikal Ungdom fra han var 15 til han var 16,5 år.

"Efter det kiggede jeg mod venstrefløjen. Jeg er socialist i hjertet, og jeg støtter også SF på landsplan. Men selv om jeg er 100 pct. socialist, er jeg ikke ideologikriger, og hvis der er noget højrefløjen siger, som giver mening, vil jeg ikke se bort fra det. Mange af mine venner er også fra Venstres Ungdom og Liberal Alliances Ungdom. Faktisk deler jeg også interesser med Enhedslisten, men deres opførsel på landsplan tiltrækker mig ikke. Jeg synes, de har en tendens til at gå væk fra bordet i stedet for at forhandle," siger han.

Langt væk fra realiteter Han stiller op, fordi han ved, hvordan det er at være ung i Egedal, og som det er i dag, mener han ikke, at de unge bliver hørt.

"De yngste i det nuværende byråd er i 40'erne. Jeg mener, at den forståelse, der er i byrådet af at lytte til de unges stemme, er meget langt væk fra realiteterne. F.eks. har i de fleste andre partier end SF og Lokallisten Ny Egedal en sjov forståelse af folkeskolen. Generelt er der for mange elever i klasserne, og de centraliserede skoler betyder, at mange elever skal rejse langt for at komme i skole. Selv er jeg ikke en ultrastor fan af store centraliserede skoler," siger Jonathan Kristensen.

Han kritiserer også, at Egedal Kommune ikke stille nok faciliteter til rådighed for unge. Det handler i hans øjne om manglende idrætsfaciliteter, gymnasier og mulighed for at tage effektiv offentlig transport.

"Byerne i vores kommune er planlagt med fokus på biltransport og ikke på offentlig transport eller på at gå. Det er for svært at komme rundt uden en bil. F.eks. har jeg 20 minutter til stationen, så hvis jeg skal besøge venner i Ballerup, tager transporten en time. Jeg har af samme grund lige købt en elcykel, så jeg kan komme lettere frem og tilbage til mit gymnasium. Før brugte jeg halvanden time hver vej."

Boliger Han savner også boliger til unge.

"Jeg vil gerne have flere studieboliger og almenboliger i Egedal. Og så synes jeg, at vi bør fokusere på at få mere kultur. Her tænker jeg udover idrætshaller på musiksteder, hvor man kan samles til forskellige begivenheder. Det har vi ikke nok af."

"Jeg vil kæmpe hårdt for en lavere klassekvotient. Efter min mening skal der maksimalt være 24 elever i en klasse, men i 40 pct. af klasserne er der i dag over 24 elever. Det er rekordhøjt, og man kan ikke få den individuelle læring, man har brug for, i en overfyldt klasse," siger Jonathan Kristensen.

Han vil som politiker søge samarbejdet med andre partier med samme mærkesager.

"Her tænker jeg især på Lokallisten Ny Egedal, Socialdemokratiet og Enhedslisten, hvis de kommer ind. Udover det er der også konservative, som har fælles interesser med os. Så vi vil søge indflydelse ved at samarbejde med folk, der lige som os interesserer sig for lokalsamfundet. Og så vil jeg gerne spørge de unge i kommunen individuelt om, hvad de har brug for. Det samme gælder de socialt udsatte. Jeg har lige haft en samtale med en, der har været træner i 30 år, og han klagede over, at der mangler idrætsfaciliteter i Egedal, og sådan nogle samtaler giver en god indsigt i folks hverdag."

Politisk vant På grund af sin unge alder kan Jonathan forestille sig, at der er folk, som vil problematisere, at han nok ikke er så erfaren.

"Objektivt har de ret. Ja, jeg er ung. Men jeg er med på et fantastisk hold, som har årtiers erfaring i byrådet. Samtidig har jeg herhjemme min mor og stedfar, som er meget optaget af politik, så jeg er vant til at beskæftige mig med politik. Min stedfar stillede op for de Konservative i 2017, og min mor er medlem af SF. Hun stiller også op, men hun er lavere ned på listen," fortæller han. Slægtskabet betyder, at Jonathan Kristensen hele sit liv har deltaget i dusinvis af 1. maj møder, borgermøder, politiske møder og arrangementer.

"Personligt ser jeg op til en SF'er, der hedder Kira Marie Peter-Hansen. Hun var det yngste europaparlamentsmedlem nogensinde. Vores spidskandidat Jens Skov er også virkelig aktiv på den politiske scene, selv om vi kun har ét mandat i denne periode. Jeg håber optimistisk, at vi får tre kandidater ind i byrådet til november, men der kan ske meget, det er jo en meget blå kommune."

Blå bog

Jonathan Kristensen stiller op til kommunalvalget for SF. Han er 18 år og går i 3. G på H. C. Ørsted Gymnasiet i Ballerup, der er et teknisk gymnasium med fokus på teknologi og naturvidenskab. Han valgte den skole, fordi han var god til computer og programmering, men siden har han valgt samfundsfag og har fået ambitioner i retning af en karriere indenfor udenrigspolitik. Han kunne tænke sig på sigt at arbejde i store organisationer som EU, FN eller NATO. Efter gymnasiet vil han derfor læse samfundsfag.

Hvis han bliver valgt ind i byrådet, han er nummer to på kandidatlisten efter Jens Skov, vil han tage et sabbatår for at give byrådet 100 pct. opmærksomhed.