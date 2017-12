Byrådets yngste er også ny i kommunen

Nu bor han i Smørum med sin kone Mai, der er jordemor, og deres to børn Dexter på fire og Maggie på et år.

Selv har han en baggrund indenfor revision og sidder i dag som regnskabskonsulent i Danske Bank, hvor han tager sig af regnskaber og er skatterådgiver for almennyttige Fonde, der uddeler studielegater og andre legater. Det har han arbejdet med i seks år, og inden da sad han først med projektstyring for Danske Bank i fire år og derefter i Danske Banks koncernskatteafdeling i to år. Og da avisen lufter en fordom om, at det er sjældent, at bankfolk er socialdemokrater, er det ikke første gang, han hører det.