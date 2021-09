I 2015 holdt Egedal Kommune en ungekonference (billedet), der var med til at sikre kommunen Dansk Ungdoms Fællesråds pris som Årets Ungdomskommune 2016, og nu bliver der etableret et ungenetværk for at få de nye unge i tale. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Byrådet vil de unge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Byrådet vil de unge

Egedal - 01. september 2021 kl. 05:28 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen

Hvis nogle skulle få den tanke, at »Byrådet er nogle gamle tosser, som ikke vil de unge«, så tager de fejl!

På det seneste møde i byrådet vedtog et enigt byråd at oprette et ungenetværk, der gerne skulle involvere alle unge i dialoger om konkrete emner.

»Der formodes at være en stor iderigdom og viden hos denne målgruppe, som kan være med til at vise, hvilken retning kommunen kan udvikle sig i.«, står der i sagsfremstillingen.

Problemet er, at det kan være svært at vække de unges interesse i kommunale udviklingstiltag, og hvis det lykkes, så er der konstant en naturlig udskiftning af de unge, når de forlader skolen, klubben, ungdomsskolen eller måske endda Egedal Kommune for at studere fra et andet sted.

Derfor vil kommunen lave et Unge-netværk bestående af unge fra elevråd, fælles elevråd, klubråd, foreninger, unge i Stenløse Kulturhus' udviklingsråd, Ung Egedal, Egedal Gymnasium og andre fora for unge.

»For at sikre en god dialog, der giver mening og er aktuel for de unge, skal netværket kun aktiveres ved konkrete emner og sager, hvor de unges input ønskes. Det er vigtigt for netværkets troværdighed, at de unges input kan indgå i den efterfølgende løsning.«, fastslår forvaltningen.

Og det vil Egedal Byråd gerne, for som borgmester Karsten Søndergaard (V) slog fast, så handler god borgerdialog, som byrådet går meget op i, også om at få de unge i tale.

- Vi ved godt, at nogle af de unge har det med at flytte ud af kommunen, så derfor er jeg glad for, at netværket bruger de eksisterende fora, sagde Karsten Søndergaard.

Sagen er startet i Økonomiudvalget, og formanden for Skoleudvalget Betina Hilligsøe (V) ville gerne have drøftet den i Skoleudvalget.

- Noget af det her har vi rent faktisk drøftet til dialogmøder med brugerne og Ung Egedal, forklarede formanden, der sagtens kunne genkende behovet for ejerskab for at holde det i live.

- Det kræver nogle ildsjæle, og det skal faciliteres af nogle voksne, mente hun og hilste ungenetværket velkommen.

Rikke Mortensen (R) fortalte, at Familieudvalget også har haft det oppe med klubberne, og selv om sagen ikke har været i fagudvalgene synes hun også, at det er en rigtigt god ide.

Det samme gjorde formanden for Kultur- og Erhvervsudvalget Charlotte Haagendrup (K), der mindede om, at Egedal Kommune har været kåret til Årets Ungekommune for sin gode dialog med de daværende unge, men da de forsvandt, gik det i stå, så nu skal der pustes liv i det igen.

- Vi må aldrig stoppe med at prøve at få alle de unge til at have en stemme, fastslog Charlotte Haagendrup.

Bo Vesth (V) og Anne-Mie Højsted Johansen (S) mindede om, at det kan være svært at fastholde de unges interesse for emner, de ikke lige umiddelbart synes er spændende, så det kræver også noget af politikerne, og Ulrik John Nielsen og Niels Lindhardt Johansen (begge LNE) mente også, at det skal følges op.

- Netværket har en spaghetti-struktur, der kræver, at man forankrer det, sagde Niels Lindhardt Johansen.

De andres skepsis fik Charlotte Haagendrup til at frygte, at pressen skulle skrive: »Byrådet er nogle gamle tosser, der ikke vil de unge.«

For det vil det altså, og nu har det også etableret et netværk, der skal bane vejen for det.

- Vi skal bare blive ved at forsøge, og jeg håber, det bliver en succes, sagde Jens Skov (SF).