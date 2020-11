Værebro Golfklub vil gerne købe sine baner, mod til gengæld at blive fritaget for grundskyld. Foto: fdue.

Byrådet afgør sagen i aften: Politikere splittede om grundskyld for golfklub

Spinkelt flertal i økonomiudvalget har givet grønt lys til at Værebro Golfklub fritages for grundskyld. Men sagen er sendt videre til byrådet, der kan ændre afgørelsen på sit møde i aften

Et forslag fra Værebro Golfklub om at blive fritaget for grundskyld, har skabt politisk splid i Egedal.

Klubben har anmodet kommunen om muligheden for fritagelse, da en i dag lejer sine baner af en privat grundejer, men overvejer at købe banerne. Klubben har oplyst, at et køb kombineret med en fritagelse for grundskyld, som i øjeblikket udgør 500.000 kroner om året, vil være af stor betydning for klubbens økonomi.

"Baneejeren har besluttet at sælge, og hvis det bliver umuligt for klubben at købe jorden på grund af en stor udgift til grundskyld, er der risiko for, at jorden bliver solgt til en ny privat ejer, der vil anvende jorden til andre formål end golfspil", oplyser golfklubben i en pressemeddelelse.

" I så fald vil 1.200 aktive golfspillere pludselig stå på gaden, og ti arbejdspladser blive nedlagt", siger Jeppe Pedersen, formand i Værebro Golfklub, i meddelelsen.

Konservative splittede Men forslaget deler vandene politisk. På mødet i Økonomiudvalget i sidste uge besluttede et spinkelt flertal på 5 mod 4 at godkende forslaget fra Værebro Golfklub.

Men sagen blev samtidig oversendt til byrådet, og det betyder, at det kan blive ændret når der er byrådsmøde i aften.

I Økonomiudvalget stemte borgmester Karsten Søndergaard (V), Ole B. Hovøre (V), Rikke Mortensen (Rad.), Charlotte Haagendrup (Kons.) og Bendt Tranekjær Rasmussen (LA) for forslaget.

Imod stemte Ib Sørensen (Soc.), Vicky Holst Rasmussen (Soc.), Jens Skov (SF) og Peter Hemmingsen (DF).

Borgmester Karsten Søndergaard begrunder sin støtte til forslaget med, at han anser det som vigtigt at bakke op om idræts- og foreningslivet i Egedal.

Men i den konservative byrådsgruppe er der tilsyneladende ikke fælles fodslag. Efter Charlotte Haagendrup stemte for forslaget, har partifællen Niels Lindhardt Johansen fremsendt et debatindlæg til Lokalavisen, hvor han kritiserer forslaget.

Han henviser blandt andet til, at skatteindtægter er omfattet af det indgåede budgetforlig:

"Heri indgik ikke nogen beslutning om at ændre byrådets vedtagelse i november 2012 om ikke at fritage foreninger fra betaling af grundskyld. En eventuel ændring af denne beslutning skal indgå i budgetdrøftelserne, da der er tale om en generel bestemmelse. Men det kan først ske fra og med 2022", skriver Niels Lindhardt Johansen i indlægget, der kan læses i fuld længde her her på sn.dk/egedal.