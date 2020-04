Se billedserie Egedal Byråd mødtes til budgetseminar i virtuelle møderum, som byrådsmedlemmerne var samlet i hver for sig hjemme, eller som her i små mindre grupper fordelt rundt omkring på rådhuset. Foto: Egedal Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Byråd har drøftet budget og visioner virtuelt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byråd har drøftet budget og visioner virtuelt

Egedal - 27. april 2020 kl. 10:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Egedal Byråd har taget fat på at drøfte de kommende års budgetter, og det blev skudt i gang i fredags med byrådets årlige seminar, der foregik virtuelt over nettet, fremgår det af en pressemeddelelse.

Borgmesteren bød velkommen klokken 8.30 i det virtuelle møderum, som byrådsmedlemmerne var samlet i hver for sig hjemme, eller i små mindre grupper fordelt rundt omkring på rådhuset.

På seminaret blev der samlet op på kommunens aktuelle økonomiske situation og sat retning på rammerne for det kommende års budgetter. Byrådet drøftede blandt andet, hvordan robotteknologi, mindre brug af vikarer og bedre udnyttelse af indkøbs- og serviceaftaler eventuelt kan give større råderum i budgettet de kommende år.

- Vi står med en række ubekendte i forhold til de kommende års budgetter. Den økonomiske situation ser umiddelbart fornuftig ud pt. med udsigt til et mindre overskud, men vi står med en række ubekendte, som kan få meget stor betydning på sigt. For eksempel har vi lige nu en række ekstraordinære udgifter knyttet til de særlige COVID-19-foranstaltninger, ligesom udligningsreformen stadig ikke er faldet på plads med regeringen, siger borgmester Karsten Søndergaard, Egedal Kommune, i pressemeddelelsen.

Netop udligningsreformen og de kommende økonomiforhandlinger mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) blev også drøftet på dagens byrådsseminar, hvor KL's næstformand Martin Damm var budt indenfor i det virtuelle møderum for at løfte sløret for KL's temaer til de kommende økonomiforhandlinger med regeringen: Forhandlinger, som også kommer til at spille ind i den endelige budgetlægning for de kommende år.

Seminaret blev rundet af klokken 15 efter en mere visionær snak om, hvilke fokusområder, byrådet ønsker at tage fat i de kommende to år for at sætte en mere tydelig retning for det strategiske arbejde i kommunen:

- Det er blandt andet vores unikke natur og kultur samt særlige fællesskab i kommunens 17 bysamfund, som vi i byrådet ønsker skal være med til at understøtte ambitionen om at skabe verdens bedste hverdag for borgerne i Egedal, udtaler borgmesteren i pressemeddelelsen.