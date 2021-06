Den nye Ølstykke Hal, der bliver bygget i forlængelse af den nuværende idrætshal, har været igennem hele den politiske mølle. Nu kan hallen endelig opføres. Arkivfoto

Byråd giver mulighed for større idrætshal

Som ventet gives der grønt lys til at bygge den nye Ølstykke Hal større end ventet

Egedal - 24. juni 2021

Hvis det er et ønske, så er der mulighed for at bygge en større ny Ølstykke Hal.

Det ligger fast efter tirsdagens byrådsmøde. Her var der bred enighed om at vedtage et lokalplantillæg, hvor hallens bruttoetageareal ændres fra 1380 kvadratmeter til 1630 kvadratmeter.

"Det er et kæmpe projekt med masser af borger-inddragelse, og vi glæder os over, at der i lokalplanen er givet mulighed for at benytte flere kvadratmeter," sagde Ib Sørensen (A), som blev bakket op af Charlotte Haagendrup (C).

"Jeg tror, at den første henvendelse om en ny Ølstykke Hal ligger fire år tilbage. En masse tekniske detaljer har trukket projektet ud, men nu er vi klar til første spadestik. Det kan kun gå for langsomt," sagde Charlotte Haagendrup.

Trafik-bekymring Som Lokalavisen Egedal tidligere har beskrevet, så giver de flere kvadratmeter muligheden for at bygge en første sal på den lave del af bygningen.

Planforslaget har i øvrigt været i offentlig høring, hvor der blev udtrykt bekymring over trafik-situationen i området, ligesom hallens placering har mødt modstand fra Ølstykke Fodbold Club og Egedal Idrætsfællesskab.

Efter planen skal den nye Ølstykke Hal stå klar i slutningen af 2022.