Regeringen svigter med økonomiaftalen med KL nogle af de svageste grupper i samfundet, lyder det fra et samlet byråd.

Byråd går til Folketinget med ønske: 'Flere penge til socialområdet, tak'

Egedal - 23. juni 2021 kl. 13:31 Kontakt redaktionen

Egedal Med resultatet af den årlige økonomiforhandling mellem kommunerne og regeringen svigter regeringen de allersvageste i vores samfund. Så tydelig er udmeldingen fra byrådet i Egedal, som nu har henvendt sig til Folketingets Social- og Ældreudvalg.

Kommunernes Landsforening (KL) lancerede op til økonomiforhandlingerne en treårsplan, der indebar en opprioritering af økonomien på det specialiserede socialområde. Udspillet satte fokus på helt nødvendige tiltag, hvis man i kommunerne fortsat skal udvikle servicen til gavn for de allersvageste i vores samfund, skriver Egedal Kommune i en pressemeddelelse.

KL's udspil er imidlertid tilsyneladende blevet blankt afvist fra regeringens side, og den indgåede økonomiaftale indebærer ikke noget økonomisk løft til det specialiserede socialområde. Faktisk dækker løftet i økonomiaftalen stort set kun de demografisk betingede merudgifter, som man i Egedal kigger ind i til næste år, oplyser kommunen.

Svær situation

Det efterlader kommunerne i en meget svær situation. Udgifterne til det specialiserede socialområde har været markant stigende i en årrække, og det er helt naturligt i takt med at stadigt flere for eksempel får en psykiatrisk diagnose, og at der - heldigvis - kan konstateres en stigende levealder blandt borgere med funktionsnedsættelse.

"Helt aktuelt står man i Egedal Kommune med en økonomisk udfordring på 29 millioner kroner, hvilket kan omregnes til knap fire milliader kroner på landsplan. Og den aktuelle økonomiske udfordring her i Egedal skyldes ikke, at man har et højt serviceniveau. I benchmarks ligger kommunen på niveau med sammenlignelige kommuner, og byrådet så gerne, at man havde mulighed for at videreudvikle kommunens service på området," skriver altså Egedal Kommune og fortsætter:

"Som en økonomisk ansvarlig kommune ser man i byrådet med stor alvor på en økonomisk udfordring i den størrelsesorden. Byrådet ønsker en økonomi i balance, og man ønsker at bidrage til, at kommunerne i fællesskab overholder den serviceramme, som er aftalt mellem regeringen og KL. Men det er ikke en løsning at finde de fulde 29 millioner kroner via markante besparelser for de allersvageste i kommunen."

Skåret markant

Man har længe arbejdet intensivt med at effektivisere driften på området, og derved "køre længere på literen". Og budgetterne er allerede sidste år skåret markant i forhold til konsulenter, ledelse og administration med mere. Men det økonomiske pres kan ikke modsvares blot via nye effektiviseringer.

Byrådet i Egedal opfordrer til, at man i Folketinget vil arbejde for at forbedre økonomien på det specialiserede socialområde eksempelvis i forbindelse med de kommende finanslovsforhandlinger.

