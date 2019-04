Ganløse Bylaug kæmper for at beholde Ganløse Fritids- og Ungdomsklub på Liselund. Foto: Annemette Jensen

Bylaug vil forhindre flytning af klub

Her giver bylauget udtryk for, at en flytning af klubben vil ødelægge Ganløses levende landsbymiljø og kunne få færre børn til at bruge klubben. Af indlægget fremgår, at en støttegruppe har lavet en model for, hvordan byens borgere kunne etablere en selvejende institution, der kan drive klubbens og spejdernes lokaler videre, men den har borgmester Karsten Søndergaard (V) afvist.

Ganløse Bylaug har ikke opgivet kampen for at beholde Ganløse Fritids- og Ungdomsklub i Liselunds gamle bygninger midt i byen, så klubben ikke skal flyttes til Ganløse Skole.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her