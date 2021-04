Bylaug om Ring 5: Stakket frist

For selv om der er úmiddelbar glæde over, at den sydlige del af Ring 5-projektet ikke er med i udspillet, er der bekymring over at få en ny Frederikssund-motorvej stort set i baghaven - hvorpå Ring 5 formentlig bliver aktuel igen.

"Den umiddelbare reaktion over, at Ring 5 ikke var med, var lettelse. For så bliver det ikke til noget foreløbigt. Men vi ved jo godt, at det formentlig er et spørgsmål om tid, og at det er en stakket frist. Og uanset hvad, så bliver man jo ramt af, at man forlænger Frederikssundmotorvejen, så den kommer til at ligge kun 200 meter herfra. Når den er der, så giver det lige pludselig meget mere mening med Ring 5. Men vi bliver ramt dobbelt, og dertil kommer, at transformatorstationen her skal udvides til dobbelt størrelse. Så lige nu føler vi os som landsby kraftigt overset," konstaterer hun overfor Lokalavisen Egedal.